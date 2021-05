»Napadi Izraela na Gazo so morda vojni zločini«

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je ocenila, da zaenkrat ni videla nobenih dokazov, da so poslopja, ki jih je v Gazi uničil Izrael, dejansko služila v vojaške namene

"Nedavni zračni napadi Izraela na območje Gaze morda predstavljajo vojne zločine," je danes ocenila visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet. Kot je dodala, zaenkrat ni videla nobenih dokazov, da so poslopja, ki jih je v Gazi uničil Izrael, dejansko služila v vojaške namene.

V nagovoru ob začetku nujnega zasedanja Sveta za človekove pravice je Bachelet izrazila globoko zaskrbljenost zaradi nedavnega porasta smrtonosnega nasilja med Izraelci in Palestinci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Čeprav je Izrael sprejel več previdnostnih ukrepov, kot je vnaprejšnje napovedovanje napadov v določenih primerih, je zračno obstreljevanje tako gosto poseljenih območjih terjalo številne mrtve in ranjene med civilisti ter povzročilo veliko uničenje civilne infrastrukture."

Če se bo izkazalo, da so bili ti napadi "z vidika njihovega vpliva na civiliste in civilne objekte nediskriminatorni in nesorazmerni, bi lahko predstavljali vojne zločine," je nadaljevala.

Michelle Bachelet,

visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice

Obenem je pozvala tudi palestinsko gibanje Hamas in druge oborožene skupine, naj se vzdržijo nediskriminatornega raketiranja in topniškega obstreljevanja, za kar je treba prav tako prevzeti odgovornost.

"Nobenega dvoma ni, da ima Izrael pravico braniti svoje državljane in prebivalce ... A tudi Palestinci imajo pravice. Enake pravice," je poudarila.

V izraelskem obstreljevanju Gaze, ki se je po 11 dneh končalo v petek z dogovorom o prekinitvi ognja, je bilo po podatkih palestinskih zdravstvenih virov ubitih 253 Palestincev, med njimi 66 otrok, več kot 1900 ljudi je bilo ranjenih.

Rakete, izstreljene s strani palestinskih gibanj v Gazi, so po drugi strani terjale 12 življenj v Izraelu, med njimi sta bila otrok in najstnik arabskega porekla. Okoli 360 ljudi je bilo ranjenih.

47-članski svet ZN danes na nujnem zasedanju razpravlja o predlogu resolucije, ki poziva k začetku široke mednarodne preiskavi morebitnih kršitev, povezanih z zadnjim valom nasilja v Gazi, in tudi sistematičnih zlorab na palestinskih ozemljih in znotraj Izraela.

