Monitoring današnjih protestov

Mednarodna organizacija Amnesty International bo kot del Pravne mreže za varstvo demokracije izvajala monitoring današnjih protestov v Ljubljani

Miroljubni protestniki in posebna enota policije v Ljubljani

© Borut Krajnc

Mednarodna organizacija Amnesty International danes obeležuje šest desetletij obstoja. Organizacija, ki ima svojo pisarno tudi v Sloveniji, bo obletnico obeležila z monitoringom današnjih protestov, ki se bodo pričeli ob 18. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani. Ob obletnici sta nastala tudi oda AI in video ob podpori Stinga, Bona, Edga in Petra Gabriela, v Sloveniji pa Andreja Rozmana Roze in Braneta Završana.

Direktorica AI Slovenije Nataša Posel je v današnjem sporočilu za javnost napovedala, da bo AI Slovenije kot del Pravne mreže za varstvo demokracije izvajala monitoring protestov, ki so za danes pozno popoldne napovedani v Ljubljani.

"Namen monitoringa je objektivno in nepristransko opazovanje dogajanja, beleženje dogodkov (fotografije, snemanje, popisovanje stanja) ter po potrebi poročanje o tem," so zapisali v sporočilu za javnost pri Pravni mreži za varstvo demokracije (PMVD) in dodali, da se je potreba po monitoringu protestov s strani civilne družbe dokončno potrdila na zadnjih protestih, 21. maja, ko je policija po oceni udeležencev uporabila prekomerna prisilna sredstva in protestnike obravnavala selektivno.

"Pravica do protesta, ki se uveljavlja skozi pravici do mirnega zbiranja in do svobode izražanja, je izjemno pomembna pravica, njeno uresničevanje je eden od temeljev delujoče demokratične družbe."



Pravna mreža za varstvo demokracije (PMVD)

"Pravica do protesta, ki se uveljavlja skozi pravici do mirnega zbiranja in do svobode izražanja, je izjemno pomembna pravica, njeno uresničevanje je eden od temeljev delujoče demokratične družbe. Dolžnost policije je, da omogoča in ščiti pravico do svobode mirnega zbiranja, za kar mora sprejeti vse razumne in primerne ukrepe," so zapisali in dodali, da bodo njihove usposobljene ekipe bodo oblečene v prepoznavne brezrokavnike z logotipom PMVD in napisom, da gre za osebo, ki opazuje protest. Našo navzočnost smo napovedali policijski postaji v središču Ljubljane.

V PMVD pravijo, da verjamejo in želimo, da bo njihova navzočnost oz. monitoring prispeval k uresničitvi ustavne pravice do mirnega zbiranja in k varni izvedbi protestov.

Vse, ki bodo protestirali, pa prosijo, da to svojo pravico uresničujejo na miren način in v skladu z vsemi preventivnimi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni covida-19 (zaščitna maska, ustrezna razdalja).

60 let Amnesty International

Ob obletnici je po naročilu francoske AI in v sodelovanju številnih podpornikov nastal tudi dvominutni film, naslovljen Let svobode. Ustvarila sta ga Art for Amnesty in Celestial, vrhunsko umetniško podjetje za letalnike, posnet pa je bil na lokacijah v metropolah Mehike, Francije, Indije, Avstralije in Južne Afrike, Ciudad de Mexicu, Parizu, Sydneyu, New Delhiju ter Cape Townu. Letalniki skupaj sestavijo sliko Picassovega goloba miru in svečke, logotipa Amnesty International.

Glasbeno podlago za video je prispeval britanski glasbenik Peter Gabriel, ki je za to priložnost priredil svojo znamenito pesem proti apartheidu z naslovom Biko. V novi priredbi je sodeloval zbor The Spirituals. Odo Amnesty je napisal ustanovitelj Art for Amnesty in pobudnik ideje za film Bill Shipsey, v različnih jezikih jo interpretirajo številni znani podporniki AI.

V Sloveniji je prevod ode prispeval pesnik in pisatelj Rozman - Roza, igralec Završan pa interpretacijo.

"Bolj kot kdaj koli prej potrebujemo čim več ljudi, ki bodo krivico jemali osebno in se vključili na vse možne načine. Amnesty opravlja izredno delo po celem svetu, delo, ki je zelo pomembno in ga podpiram že 40 let. Zelo sem srečen, da sem lahko pomagal s tem čudovitim filmom," je ob tem dejal glasbenik Gabriel, ambasador vesti Amnesty International in dolgoletni podpornik organizacije.

28. maj velja za rojstni dan Amnesty International, saj je bil na ta dan leta 1961 v časopisu Observer objavljen članek Pozabljeni zaporniki ustanovitelja organizacije Petra Benensona, ki je pozval, da se občutki nemoči ob branju novic o zaprtih zapornikih vesti združijo v učinkovito skupno akcijo.