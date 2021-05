Izidi vzporednih volitev napovedujejo zmago zelene levice v Zagrebu

V Zagrebu bo po podatkih vzporednih volitev tudi v drugem krogu zanesljivo zmagal kandidat zeleno-leve platforme Tomislav Tomašević, ki je dobil več kot 68 odstotkov glasov

Vzporedni izidi današnjih lokalnih volitev v največjih hrvaških mestih so potrdili prednost zmagovalcev iz prvega kroga. V Zagrebu se zmaga obeta kandidatu zeleno-leve platforme Zmoremo! Tomislavu Tomaševiću, v Splitu pa kandidatu stranke Centar Ivici Puljaku. HDZ naj bi prvič dobila župana v Osijeku, SDP pa bo še naprej imela župana v Reki.

Na današnjih volitvah so volivci izbirali predsednike 14 županij ter 144 županov mest in občin. V ospredju drugega kroga so bile tako kot pred 14 dnevi tekme za županske stolčke v Zagrebu, Splitu, Reki in Osijeku, kjer bodo dobili nove župane, a morda tudi nove vladajoče politične opcije.

Kot je Hrvaška televizija (HTV) objavila na podlagi vzporednih volitev, ki jih je izvedla agencija Ipsos, bo v Zagrebu tudi v drugem krogu zanesljivo zmagal Tomašević, ki je dobil več kot 68 odstotkov glasov. Njegov poslanski kolega iz hrvaškega parlamenta in kandidat skrajno desničarske stranke Domovinsko gibanje Miroslav Škoro naj bi prejel nekaj manj kot 32 odstotkov.

Platforma Zmoremo! je v prvem krogu volitev, ki je potekal 16. maja, dobila tudi priložnost za sestavo vladajoče večine v zagrebški mestni skupščini. Po napovedih bodo večino oblikovali skupaj s SDP.

Izidi vzporednih volitev kažejo, da je največ zaupanja splitskih volivcev pridobil kandidat stranke Centar Ivica Puljak z nekaj več kot 59 odstotki glasov, medtem ko ima kandidat HDZ Vice Mihanović nekaj manj kot 41 odstotkov. Ne glede na to, kdo bo zmagal, bodo potekala negotova pogajanja za sestavo vladajoče večine v splitskem mestnem svetu, potem ko niti Centar niti HDZ zaenkrat nimata potrebnega števila svetnikov.

Na Reki ima prednost tako kot v prvem krogu reški socialdemokratski kandidat Marko Filipović, ki mu je po rezultatih vzporednih volitev zaupanje izrazilo skoraj 58 odstotkov volivcev, kar je za skoraj 13 odstotnih točk več, kot je dobil neodvisni kandidat Davor Štimac. SDP bo z dosedanjimi partnerji verjetno zagotovila večino v reškem mestnem svetu.

V Osijeku se zmaga pričakovano obeta kandidatu HDZ Ivanu Radiću, ki je bil veliki favorit tudi po prvem krogu. Vzporedne ankete kažejo, da bo dobil več kot 63 odstotkov glasov. Njegov tekmec iz Domovinskega gibanja Berislav Mlinarević je na skoraj 37 odstotkov. HDZ lahko računa tudi z ugodno večino v mestnem svetu.

Državna volilna komisija bo začela prve delne neuradne izide objavljati na svoji spletni strani okrog 20. ure. Pričakujejo, da bodo približno 90 odstotkov glasovnic prešteli okrog 21. ure. Danes so objavili, da bo volilne izide možno spremljati tudi preko mobilne aplikacije mIzbori.

Po podatkih državne volilne komisije je do 16.30 ure na volišča prišlo 29,18 odstotka volivk in volivcev, kar je za odstotno točko in pol več kot je bilo v drugem krogu pred štirimi leti, a tudi za šest odstotkov manj kot v prvem krogu 16. maja.

OYz7-nhSSyM

PREBERITE TUDI: