Se bo Janša pridružil Salviniju?

Matteo Salvini, vodja italijanske skrajne desničarske stranke Liga, je predlagal ustanovitev nove politične skupine v Evropskem parlamentu

Matteo Salvini / Janez Janša

© Ministero dell'interno / EPP

Vodja italijanske skrajne desničarske stranke Liga Matteo Salvini je predlagal ustanovitev nove politične skupine v Evropskem parlamentu, v katero bi se vključili njegova politična skupina Identiteta in demokracija (ID), Evropski konservativci in reformisti (ECR) ter konservativni politiki iz Evropske ljudske stranke (EPP).

"Nastopil je čas, da združimo najboljše iz teh treh skupin in začnemo igrati odločilno vlogo v Evropskem parlamentu," je izjavil Salvini v nedeljo v portugalskem Cascaisu, kjer je potekala konferenca ID pod naslovom Projekt druge Evrope.

Prav tako je dejal, da je treba v EU rešiti vprašanji priseljevanja in družine. "Pri nekaterih vprašanjih mora nekdo v Bruslju reči ne najemanju maternic in posvojitvam (otrok) s strani homoseksualcev," je dejal. "Upam, da so tudi v EPP takšni, ki nočejo biti podrejeni levici," je dodal.

"Evropa ni Evropska unija, ni evro. Evropa so milijoni Evropejcev," je dejal skrajno desničarski politik in pripomnil, da mediji njihovo konferenco obravnavajo kot srečanje skrajnežev. "Lahko postanemo prva stranka z najmanj 130 parlamentarci," je dodal po poročanju spletnega portala Euractiv.

Salvini se je o okrepitvi sodelovanja aprila v Budimpešti pogovarjal z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in poljskim premierjem Mateuszom Morawieckim. Italijanski politik je predlagal, da bi se naslednjič sestali junija na Poljskem ali v Italiji.

Se bo novi skrajno desni frakciji pridružila tudi slovenska stranka SDS? Že nekaj časa je namreč jasno, da je predsednik SDS in premier Janez Janša bližje Orbanu kot EPP. Tudi Evropski ljudski stranki (EPP) namreč prihaja do razhajanj med večinsko zmerno in manjšinsko skrajno desnico. Primer tega razkola na domačem političnem parketu so denimo tudi različni pogledi evropske poslanke iz vrst EPP Ljudmile Novak (NSi) in Janeza Janše. Prva do razdiralne politike slednjega ne skriva kritičnih besed.

Iz EPP je lani marca izstopila tudi Orbanova skrajno desna vladna stranka Fidesz. Ji bo letos sledila Janševa SDS?

Vodje največjih strank v ECR so se minuli petek sestali v Varšavi. Vodja poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski, vodja stranke Bratje Italije Giorgia Meloni in vodja španske stranke Vox Santiago Abascal so razpravljali o trenutnem položaju v ECR in možnosti ustanovitve nove politične skupine v Evropskem parlamentu.