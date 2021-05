Uber z vozniki ne bo sklepal delovnih razmerij

Predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu med drugim odpravlja pogoj, da je za pridobitev občinske licence za prevoz potnikov treba zaposliti voznike

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na odboru državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor dejal, da bodo morali imeti vsi vozniki prek mobilnih aplikacij sklenjeno delovno razmerje po delovnopravni zakonodaji ...

© RTVSLO

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na odboru državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor dejal, da bodo morali imeti vsi vozniki prek mobilnih aplikacij sklenjeno delovno razmerje po delovnopravni zakonodaji. Izjava se je nanašala na voznike, ki bi za prevoz potnikov uporabljali elektronsko aplikacijo, kot je Uberjeva.

Toda po mnenju Luke Mišiča z ljubljanske pravne fakultete je minister pomešal tri različne pravne oblike: samozaposlitev, delo po civilnih pogodbah in delovno razmerje. Poslovni model spletnih aplikacij za izvajanje prevozov pa temelji na sklepanju civilnopravnih pogodb in ne delovnopravnih razmerij, zato Uber z vozniki ne bo sklenil delovnega razmerja.

Po Mišičevi oceni je večina taksistov že zdaj samostojnih podjetnikov, saj taksi službe voznike redko zaposlijo. Upravljavci spletnih platform za prevoze pa z vozniki praviloma sodelujejo po pogodbah civilnega prava.

Minister Vrtovec je še dejal, da morajo biti upravljavci aplikacije, če želijo pridobiti licenco, tudi zaposleni. Toda licenco za opravljanje avtotaksi prevozov ali za prevoz potnikov mora po zakonu o prevozih v cestnem prometu pridobiti prevozniško podjetje ali samostojni podjetnik, ki organizira prevoze, ne pa voznik, ki zanj vozi.

To kaže tudi sodba vrhovnega sodišča Združenega kraljestva, ki je razsodilo, da trem londonskim voznikom podjetja Uber pripadajo minimalna plača in druge delavske pravice, saj so bili dejansko zaposlenci in ne samostojni podjetniki, kot je trdilo podjetje. Sodišče je še ugotovilo, da vozniki Uberja niso samostojni, temveč so podrejeni podjetju.

Minister Vrtovec je še dejal, da morajo biti upravljavci aplikacije, če želijo pridobiti licenco, tudi zaposleni. Toda licenco za opravljanje avtotaksi prevozov ali za prevoz potnikov mora po zakonu o prevozih v cestnem prometu pridobiti prevozniško podjetje ali samostojni podjetnik, ki organizira prevoze, ne pa voznik, ki zanj vozi.

Kako podjetje pridobi licenco in kakšno spremembo na tem področju predvideva predlog novele zakona o cestnem prometu, si lahko preberete v neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.