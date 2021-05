Vladni strokovnjak svari pred tretjim valom

Britanski strokovnjak Ravi Gupta, ki svetuje vladi v pandemiji covida-19, je opozoril, da je Velika Britanija v zgodnji fazi tretjega vala novega koronavirusa

Britanska vlada bo končno odločitev o odpravi ukrepov sprejela 14. junija.

© Pixnio

Britanski strokovnjak Ravi Gupta, ki svetuje vladi v pandemiji covida-19, je opozoril, da je Velika Britanija v zgodnji fazi tretjega vala novega koronavirusa. Čeprav je število novih okužb relativno nizko, indijska različica virusa povzroča eksponentno rast, je dejal. Gupta je dejal, da bi morali odpravo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v Angliji, predvideno za 21. junij, preložiti.

Sekretar za okolje George Eustice je dejal, da vlada ne more izključiti možnosti, da bo preložila predvideno sproščanje ukrepov. "Ničesar ne moremo izključiti. Vemo, da je to težka pandemija, dinamična situacija. O tem bomo presodili nekaj tednov prej," je poudaril.

V Veliki Britaniji so v nedeljo peti dan zapored potrdili več kot 3000 novih primerov okužbe. Pred tem od 12. aprila niso presegli te številke, poroča BBC.

Na novinarsko vprašanje, ali je Velika Britanija že v tretjem valu, je Gupta odgovoril: "Da, imamo eksponentno rast števila novih primerov in od tega so najmanj tri četrtine nove (indijske) različice."

"Seveda je število primerov v tem trenutku relativno nizko - vsi valovi so se začeli z nizkimi številkami, ki grmijo v ozadju in nato postanejo eksplozivne, ključno je torej, da so to, kar vidimo tukaj, znaki zgodnjega vala," je pojasnil.

Visoko število cepljenih po njegovih besedah pomeni, da bo novi val verjetno potreboval dlje časa, da se razvije, kot prejšnja. "Morda že nekaj časa obstaja lažen občutek varnosti in to nas skrbi," je dejal.

Zavzel se je, da bi odpravo omejitev, predvideno za 21. junij, preložili za nekaj tednov, dokler ne zberejo več podatkov. "Če pogledate stroške in koristi napačne odločitve, menim, da je močno v korist preložitve," je dodal.

