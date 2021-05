Verbalni napadi hrvaškega premierja na medije

Hrvaško novinarsko društvo (HND) je ostro obsodilo najnovejši verbalni napad predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića na medije. Očita mu vpletanje v uredniško politiko televizij RTL, Nova TV in N1, kot tudi to, da je napadel novinarje in analitike, ki so spremljali kampanjo za hrvaške lokalne volitve.

Hrvaški in slovenski premier. Tudi pri odnosu do kritičnih medijev in novinarjev uporabljata podobne prijeme.

© Borut Krajnc

Hrvaški premier Andrej Plenković je ostro kritiziral več hrvaških komercialnih televizijskih hiš, češ da niso bile profesionalne pri predstavitvi kandidata HDZ za zagrebškega župana. Hrvaško novinarsko društvo (HND) je nato ostro obsodilo najnovejši verbalni napad predsednika hrvaške vlade na medije.

HND je v sporočilu za javnost obsodilo tudi Plenkovićevo "vpletanje v uredniško politiko nacionalnih komercialnih televizij RTL, Nova TV in N1", kot tudi to, da je napadel novinarje in analitike, ki so spremljali kampanjo za hrvaške lokalne volitve.

Samo nekaj ur po tistem, ko je razglasil kolosalno zmago HDZ na lokalnih volitvah, je Plenković medije obtožil, da so "plačanci, ki pljuvajo po eni politični opciji", je navedlo društvo.

Hrvaški premier je komercialnim televizijam očital, da so pred prvim krogom lokalnih volitev 16. maja namenoma napačno izgovarjali ime kandidata HDZ za župana Zagreba Davorja Filipovića, univerzitetnega profesorja in enega najbolj znanih hrvaških sociologov Dražena Lalića pa je označil za plačanca, ki nastopa na televizijah, da bi blatil kandidate HDZ. Na novinarsko vprašanje, zakaj zavrača povabila za intervju na televiziji N1, je odgovoril, da gre za "ideološko televizijo".

V HND in sindikatu novinarjev Hrvaške (SNH) menijo, da so nedopustne "odprte grožnje najmočnejšega politika na Hrvaškem" vsem novinarkam in novinarjem ter medijem, ki niso na njegovi in ideološki liniji HDZ. Ocenili so, da to ne more biti diskurz premierja civiliziranih in demokratičnih držav članic EU.

Kot so spomnili, to zdaj ni bilo prvič, da Plenković svoj "maščevalni prst" usmerja proti novinarjem, ki niso po njegovem okusu in merilih. Tudi v zadnjih Plenkovićevih izjavah vidijo "odprto ambicijo", da bi skupaj s HDZ v celoti nadziral javni prostor in določal meje svobode medijev na Hrvaškem.

Ufrz9V3RPL4

8mD_76gr9u0