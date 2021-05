Spletni medij zaradi političnih pritiskov prenehal z delovanjem

Eden od najstarejših neodvisnih medijskih portalov v Rusiji newsru.com je zaradi vse močnejših političnih pritiskov prenehal z delovanjem

Zadnja objava na spletnem portalu newsru.com

Eden od najstarejših neodvisnih medijskih portalov v Rusiji newsru.com, ki je vse od leta 2000 ponujal informacije o politiki, gospodarstvu, športu in kulturi, je danes zaradi vse močnejših političnih pritiskov prenehal z delovanjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Naša stališča se vedno bolj razlikujejo od slike, ki jo prikazujejo mediji v lasti države," so danes sporočili člani uredništva spletnega portala newsru.com. Ekipa je pojasnila, da je glavni razlog za njihovo prenehanje delovanja ekonomski, ki pa so ga povzročili politični pritiski, ki so jih izvajale oblasti.

Oblasti so pritiskale na oglaševalce, dokler ti niso umaknili svojih oglasov in prekinili sodelovanja s portalom.

Medijski portal, ki je na mesec dosegel tri milijone bralcev, bo na spletu še naprej ponujal dostop do svojih arhiviranih člankov.

Neodvisno novinarstvo je v Rusiji vse bolj ogroženo. Ruska vlada je tako spletni portal Meduza, ki je do nje kritičen, pred kratkim označila za tujega agenta. Tudi ta portal se zdaj zaradi izgube oglaševalcev bori za svoj obstoj.