Za cepljenje proti covidu-19 različne nagrade

V Srbiji 25 evrov, v New Yorku marihuano, v Izraelu brezplačne pijače v barih, v Rusiji kuponi za 13 dolarjev

© pixabay.com

Medtem ko se nekatere države po svetu težko dokopljejo do odmerkov cepiva proti covidu-19, druge, ki imajo cepiva dovolj, svoje prebivalce na najrazličnejše načine poskušajo spodbuditi k cepljenju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Avstraliji, kjer je zaradi nizkega števila okužb in pomislekov glede varnosti cepiv želja po cepljenju zelo nizka, letalska družba Qantas ponuja nagrade za cepljene. Družba, ki si želi, da se njihov posel vrne v ustaljene tirnice, tako desetim izžrebanim družinam, ki so se cepile, ponuja brezplačna neomejena potovanja za obdobje enega leta.

"Po svojih najboljših močeh se trudimo prispevati k višji precepljenosti v državi. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so že bili cepljeni ali bodo cepljeni do konca letošnjega leta," je za lokalne medije povedal direktor letalske družbe Quantas Alan Joyce.

V Hongkongu, kjer cene stanovanj letijo v nebo, bo v nagradni igri eden od cepljenih stalnih prebivalcev dobil enosobno stanovanje v vrednosti 1,4 milijona ameriških dolarjev. Javnim uslužbencem, ki so se pripravljeni cepiti, pa oblasti ponujajo tudi dva prosta dneva.

Do zdaj je bilo v Hongkongu, ki ima zagotovljenega dovolj cepiva za vseh 7,5 milijona prebivalcev, cepljenih zgolj 2,3 milijona ljudi.

V ameriški zvezni državi New York, kjer so pred kratkim legalizirali marihuano, so aktivisti legalizacijo s pridom izkoristili. Prebivalcem, ki so pokazali potrdilo, da so prejeli vsaj en odmerek cepiva proti novemu koronavirusu, so namreč brezplačno delili marihuano.

V Izraelu, kjer je precepljenost zelo visoka, imajo zgolj cepljeni prost dostop do barov, fitnesov in restavracij, v Tel Avivu pa jih k cepljenju še dodatno spodbujajo. Lokalne oblasti so meščanom ponudile brezplačne pijače v barih po mestu v zameno za cepljenje. Poskrbeli so tudi za prebivalce, ki alkoholnih pijač ne uživajo, ter jim ponudili brezplačne prigrizke in kavo.

V Rusiji so se oblasti odločile, da Ruse, ki so starejši od 60 let in so se pripravljeni cepiti z ruskim cepivom Sputnik, nagradijo z kuponi v višini 13 dolarjev. V državi z mesečnimi pokojninami v višini 260 ameriških dolarjev kuponi predstavljajo veliko spodbudo. Čeprav so v Rusiji razvili lastno cepivo proti novemu koronavirusu, je cepljenih le pet odstotkov prebivalcev države.

Nagrade za cepljenje ponujajo tudi v Srbiji, kjer je predsednik Aleksander Vučić na začetku maja vsem prebivalcem, ki se bodo cepili do konca meseca, obljubil denarno nagrado v višini 25 evrov. Opozoril je tudi, da javni uslužbenci, ki se ne bodo cepili, ne bodo dobili nadomestila za bolniško odsotnost, če se okužijo z novim koronavirusom.