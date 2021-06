Zaživel sistem za preverjanje digitalnih covidnih potrdil

Na ravni EU je začel delovati tehnični sistem, ki bo omogočil varno preverjanje digitalnih covidnih potrdil. Ta naj bi evropskim državljanom od 1. julija omogočila lažje potovanje v EU to poletje.

Na ravni EU je začel delovati tehnični sistem, ki bo omogočil varno preverjanje digitalnih covidnih potrdil. Ta naj bi evropskim državljanom od 1. julija omogočila lažje potovanje v EU to poletje. V sistemu je doslej vključenih deset držav članic, sedem jih je tudi že začelo izdajati covidna potrdila, so sporočili v Bruslju.

"Dosegli smo pomemben mejnik pri uvajanju digitalnega covidnega potrdila. Delovati je začel tehnični sistem na ravni EU, ki omogoča varno preverjanje potrdil, pri katerem se spoštuje zasebnost uporabnikov," so še povedali v Bruslju.

Deset članic je že vključenih v sistem. Od teh jih je sedem tudi že začelo izdajati potrdila. To so Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Grčija, Hrvaška in Poljska. V prihodnjih dneh in tednih naj bi se jim pridružilo še več držav, je povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije. To je velik uspeh, ki nas navdaja z zaupanjem, da bo sistem polno deloval do 1. julija, ko bo začela veljati uredba o covidnem potrdilu, je dodal.

Od 10. maja je sistem preizkusilo že 22 držav. Čeprav bo omenjena uredba začela veljati v začetku julija, lahko vse države članice, ki so prestale tehnične preizkuse ter so pripravljene na izdajanje in preverjanje potrdil, ta sistem prostovoljno uporabljajo že zdaj.

Covidno potrdilo naj bi omogočilo lažja potovanje v EU med poletno turistično sezono. Potrdilo bo brezplačno, varno in dostopno vsem, poudarjajo pri komisiji. Na voljo bo v digitalni ali papirni obliki in bo dokazovalo, da je bila oseba cepljena proti covidu-19, prejela negativen rezultat testa na covid ali ga prebolela.

Evropska komisija je marca predlagala zakonodajo za uvedbo covidnega potrdila. Po trdih pogajanjih sta Evropski parlament in Svet EU 20. maja dosegla politični dogovor glede uredbe o potrdilih, zdaj pa je začelo delovati tehnično ogrodje sistema EU.