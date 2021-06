Huda pobuda za nevladne organizacije

Inštitut Danes je nov dan je razvil novo spletno platformo Huda pobuda, ki bo izbranim nevladnim organizacijam zagotovila infrastrukturo za zbiranje denarja za uresničitev njihovih pobud in strokovno pomoč pri pridobivanju podpornikov. Nevladne organizacije lahko pobudo, ki bi jo želele financirati na ta način, prijavijo do 15. junija.

Inštitut Danes je nov dan z novo platformo, s katero bo mogoče za posamezno nevladno organizacijo zbrati do 5000 evrov, naslavlja predvsem manjše nevladne organizacije, ki želijo z domiselnimi pobudami reševati konkretne težave v svojih lokalnih skupnostih in izboljšati življenje svojih sokrajanov. S platformo jim bodo omogočili dostop do infrastrukture za zbiranje manjših donacij in pomagali pri zasnovi komunikacijskih aktivnosti, s katerimi bodo lahko nagovorile podpornike, so sporočili iz inštituta.

Nevladne organizacije lahko svojo pobudo oziroma zamisel, ki bi jo financirale s pomočjo platforme, oddajo preko spletnega obrazca do 15. junija. V pilotni izvedbi poziva bo nato strokovna komisija izbrala tri, ki jim bodo omogočili zbiranje denarja s platformo. Po zaključenem prvem krogu bodo na inštitutu na podlagi pridobljenih izkušenj nato poziv posodobili, razširili in ponovili.