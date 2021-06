Biden zaščitil naravno zavetišče, ki ga je Trump odprl za izkoriščanje nafte in plina

Zaščiteno območje Aljaske zajema skoraj osem milijonov hektarjev in omogoča mirno življenje številnim živalskim in rastlinskim vrstam, med njimi tudi ogroženim

Joe Biden, predsednik ZDA

© Phil Roeder

Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna namerava naravno zavetišče za divje živali na Aljaski ponovno zapreti za izkoriščanje nafte in plina, so v torek sporočili v Washingtonu.

Omenjeno območje Aljaske zajema skoraj osem milijonov hektarjev in omogoča mirno življenje številnim živalskim in rastlinskim vrstam, med njimi tudi ogroženim. Bidnov predhodnik Donald Trump je ob koncu mandata z odlokom območje odprl za naftarje in januarja letos je njegova vlada izdala več dovoljenj za izkoriščanje nafte in plina na območju več kot 170.000 hektarjev za deset let.

Biden območje povsem zapira z obrazložitvijo, da Trumpova odločitev ni temeljila na zadostnih raziskavah vpliva na okolje.

Biden je že izdal izvršni ukaz, s katerim je uvedel moratorij na podeljene pravice izkoriščanja nafte in plina, sedaj območje povsem zapira z obrazložitvijo, da Trumpova odločitev ni temeljila na zadostnih raziskavah vpliva na okolje.

Tako kot je Trump odpravljal dediščino predsednika Baracka Obame, sedaj Biden še bolj intenzivno odpravlja Trumpove ukrepe. Že prvi dan na položaju je preklical gradnjo naftovoda Keystone XL, februarja pa je vrnil ZDA k pariškemu podnebnemu sporazumu.