Soočenje z rasistično zgodovino ZDA

Stota obletnica pokola v Tulsi

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek ob stoti obletnici pokola, ki je uničil cvetočo temnopolto skupnost, obiskal mesto Tulsa v Oklahomi. Kot je dejal, je prišel zapolnit praznino molka o enem najbolj temačnih in dolgo časa zatrtih trenutkov rasnega nasilja v ZDA.

O uničenju tako imenovanega temnopoltega Wall Streeta v Tulsi 31. maja in 1. junija leta 1921 se v ZDA ni veliko govorilo in šele v zadnjih letih se širša javnost seznanja z informacijami o nasilju, ki je zahtevalo približno 300 življenj temnopoltih.

"Nekatere krivice so tako grozljive, tako velike, da se jih ne da pokopati, ne glede na to, kako močno se ljudje trudijo, da bi jih pokopali. Le resnica lahko pozdravi. Če zgodovina o nečem molči, to še ne pomeni, da se ni zgodilo," je dejal Biden.

"Odprl se je pekel. Dobesedno pekel. Narod se mora po grehu zanikanja sedaj soočiti s tem. Ne moremo kar izbrati, kaj želimo vedeti, namesto tistega, kar moramo vedeti. Prišel sem pomagat zapolnit tišino, ker se v njej rane poglabljajo," je dejal predsednik ZDA.

Biden je obiskal Kulturni center soseske Greenwood, ki je bila leta 1921 povsem uničena. Ogledal si je zgodovinsko razstavo s fotografijami divjanja množice belopoltih ljudi, ki je pobijala, požigala ter ropala.

Nato se je pogovarjal s tremi še živečimi žrtvami nasilja - Violo Fletcher, Lessie Benningfield Randle in Hughesom Van Ellisom, ki so stari od 101 do 107 let. "Vaša izkušnja je bila zamegljena v ogledalu, sedaj pa bo na ogled vsem," je dejal.

Biden, ki se lahko za položaj predsednika ZDA zahvali veliki podpori temnopoltih volivcev, je ob tej priložnosti naznanil ukrepe za zmanjšanje prepada med premoženjem belih in temnopoltih Američanov.

Podpredsednik pri prvem temnopoltem predsedniku ZDA Baracku Obami, ki si je za svojo podpredsednico spet izbral temnopolto Kamalo Harris, je napovedal, da bo zvezna vlada povečala investicije v revne temnopolte skupnosti s povečanjem dostopa do lastništva stanovanj in podporo podjetjem.

Kamalo Harris je zadolžil, da vodi prizadevanja zvezne vlade proti novim poskusom kratenja volilnih pravic. Republikanci namreč po zveznih državah sprejemajo zakone za omejevanje dostopa do volitev z izgovorom, da gre za boj proti prevaram. Demokrati trdijo, da gre v resnici za poskuse zmanjšanja volilne udeležbe temnopoltih.

Nasilje v Tulsi je izbruhnilo potem, ko je temnopolti najstnik stopil na nogo belopolti najstnici v dvigalu, belci pa so ga hoteli linčati. V bran se mu je postavila oborožena skupina temnopoltih veteranov prve svetovne vojne, vendar jih ni bilo dovolj in belci so nato uničili Greenwood, k čemur jih je podžgal tudi lokalni časopis.

Brez domov je ostalo več kot 10.000 ljudi, Greenwood pa si ni več nikoli opomogel.

