Nov varen kanal za žvižgače v Sloveniji

Sistem za varno prijavo sumov korupcije in drugih nepravilnosti sedaj deluje tudi v slovenščini in je brezplačno na voljo vsem, ki bi želeli uporabiti tovrsten sistem prijav sumov nepravilnosti v svojih organizacijah

Ivan Gale, najvidnejši žvižgač v Sloveniji, ki je pred letom dni razkril vladne nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme

Transparency International (TI) Slovenia je okrepil delovanje Centra Spregovori! z novo tehnološko rešitvijo, ki omogoča varno in anonimno prijavo sumov nepravilnosti, hkrati pa omogoča dvosmerno komunikacijo s svetovalci Centra Spregovori, so sporočili iz organizacije.

"V primeru anonimnih prijav po klasičnih kanalih se institucije ali tisti, ki žvižgačem pomagamo, pogosto srečujemo s pomanjkanjem informacij, kar nam onemogoča ukrepanje, saj z žvižgačem v primeru anonimne prijave potem, ko ta prijavo poda, običajno ni več mogoče komunicirati. Nova platforma hkrati omogoča anonimnost in varno komunikacijo vse do zaključka obravnave primera," so navedli besede predsednice TI Slovenie Alma Sedlar.

Potreba po varnih kanalih za prijavo sumov korupcije in drugih nepravilnosti se je še povečala v času covida-19, saj je pandemija razgalila pomanjkljivosti sistemov za preprečevanje korupcije, kamor spadajo tudi učinkoviti mehanizmi za zaščito žvižgačev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Novi spletni obrazec temelji na mednarodno preizkušeni odprtokodni tehnologiji, ki jo uporabljajo številne organizacije po svetu, in je na voljo tako v slovenščini kot angleščini. Sistem pa je po navedbah Sedlarjeve brezplačno na voljo vsem, ki bi ga želeli uporabiti v svojih organizacijah.

Centru Spregovori! lahko prijavo oddate po spletnem obrazcu na naslovu prijavi.transparency.si, po e-pošti na naslov spregovori@transparency.si, po brezplačni telefonski številki 080 39 34 ali po pošti na naslov Transparency International Slovenia.

V Italiji je prav ta sistem prevzelo že več sto javnih institucij, tudi tamkajšnje ministrstvo za kmetijske politike in nacionalni protikorupcijski organ ANAC. V Španiji pa ga uporabljajo v mestni hiši v Barceloni, pa tudi nekateri večji poslovni sistemi zasebnega sektorja, je poudarila Sedlarjeva.

Z novo rešitvijo želi TI Slovenia spodbuditi uporabo tovrstnih kanalov tudi v Sloveniji, še pred prenosom direktive o zaščiti žvižgačev v organizacijah javnega in zasebnega sektorja.

Dr. Alma Sedlar

Spomnili so sicer, da se rok za prenos direktive o zaščiti žvižgačev (17. december 2021) nezadržno bliža, skrb pa zbuja pomanjkanje napredka pri pripravi predloga zakona za prenos direktive. Pričakujejo, da bo prenos direktive prioriteta novega ministra ali ministrice za pravosodje in da bo to ena od ključnih tem ob zaslišanju kandidata na matičnem odboru državnega zbora, so še dodali v TI Slovenia.

Center Spregovori! deluje v okviru TI Slovenia od leta 2014. V tem času je prejel več kot 400 prijav sumov nepravilnosti in pomagal prijaviteljem, zlasti korupcije in neetičnih ravnanj, pri dostopu do informacij javnega značaja, oblikovanju prijav pristojnim organom in institucijam ter drugimi nasveti.