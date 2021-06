Prosilci za azil v ZDA ne bodo več čakali na mehiški strani meje

Vlada demokratskega predsednika Josepha Bidna je odpravila politiko predhodne republikanske vlade Donalda Trumpa

Vlada demokratskega predsednika ZDA Josepha Bidna je v torek odpravila politiko predhodne republikanske vlade Donalda Trumpa, v skladu s katero so morali prosilci za azil v ZDA na rešitev prošnje počakati na mehiški strani meje. Trumpova vlada je od januarja 2019 nazaj v Mehiko poslala okrog 70.000 prosilcev za azil.

Minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas je sporočil, da je politika "protokolov za zaščito migrantov", kot so v Trumpovi vladi uradno imenovali zavračanje vstopa prosilcem za azil, končana.

Biden je že pred volitvami obljubljal odpravo tovrstne ureditve, vendar doslej zaradi pandemije covida-19 tega ukrepa še ni sprejel. Mayorkas je dejal, da ohranitev politike ali sprememba ne bi bila v skladu z vizijo in vrednotami te vlade, ampak slaba poraba virov ministrstva.

Prosilci za azil so namesto v ZDA na rešitev prošnje čakali v Mehiki, kjer so bile razmere katastrofalne. Pravne pomoči skoraj ni bilo, prosilci pa so bili izpostavljeni nasilju kriminalnih združb. Ljudje tudi niso mogli pravočasno do sodišč v ZDA, ki so potem prošnje za azil avtomatično zavračala.

Od 19. februarja letos so vstop v ZDA že dovolili 11.200 osebam, ki so prosile za azil. Ni še jasno, kaj bo s tistimi, ki so jim zavrnili prošnje, ker niso uspeli priti do sodišč.

