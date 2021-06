Vsak mesec za zajtrke in hladne obroke 800 evrov

Finska premierka pravi, da bo davkoplačevalski denar za zajtrke, ki se ga je v tem času nabralo za okoli 14.000 evrov, vrnila

Sanna Marin

© Flickr

Na Finskem v zadnjem tednu odmeva razkritje, da finski davkoplačevalci plačujejo stroške zajtrka za premierko Sanno Marin in njeno družino. Marin je po razkritju v torek zagotovila, da povračila stroškov v prihodnosti ne bo več zahtevala in obljubila, da bo že nastale stroške v celoti povrnila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ker se pojavljajo vprašanja o ustreznosti povračila stroškov za obroke, bom stroške plačala sama," je Marin v soboto sporočila na Twitterju. Pozvala je tudi k čim prejšnji razjasnitvi, če so tovrstna povračila v skladu z zakonom. A tudi če se izkaže, da je to povsem zakonito in ustrezno, v prihodnje ne namerava več koristiti teh sredstev, je v torek zagotovila v intervjuju za televizijo MTV3.

Način plačevanja nekaterih obrokov premierkine družine je prejšnji teden razkril tabloid Iltalehti, ki je poročal, da premierka vsak mesec za zajtrke in hladne obroke prejme okoli 300 evrov davkoplačevalskega denarja. Kabinet premierke je kasneje sporočil, da mesečni račun dejansko znaša več kot 800 evrov. Stroški, ki jih premierka namerava vrniti, tako v letu in pol od njenega prevzema funkcije znašajo okoli 14.000 evrov.

duoxE8MbYKM