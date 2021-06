Airbnb ne sme več ponujati občinskih stanovanj

Na Dunaju je prepovedano kratkoročno oddajanje občinskih stanovanj turistom prek spletne platforme Airbnb

Stanovanjska soseska Nordbahnviertel

© Eurocomm-PR/Regina Hügli

Spletna platforma za kratkoročno oddajanje nepremičnin Airbnb ne bo več smela ponujati stanovanj v lasti mesta Dunaj. Tako je namreč odločilo prvostopenjsko dunajsko trgovsko sodišče, kamor je tožbo proti Airbnb vložilo mesto Dunaj. Airbnb mora takoj ustaviti oglaševanje in oddajanje dunajskih mestnih stanovanj.

Kot so sporočili iz Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani, je mestna uprava z odločitvijo sodišča zadovoljna. "Platforme, kot je Airbnb, bi morale mesto podpirati pri njegovih prizadevanjih proti zlorabam pri oddajanju subvencioniranih stanovanj. Neučinkovito in v nekaterih primerih celo nemogoče bi bilo, če bi morali vsak oglas posebej preveriti in zlorabe prijaviti, kot je predlagal Airbnb," je ob tem pojasnila dunajska ministrica za stanovanjsko gradnjo Kathrin Gaal.

Na Dunaju je prepovedano kratkoročno oddajanje občinskih stanovanj turistom prek spletne platforme Airbnb. Da bi se izognili zamudnim postopkom preganjanja kršiteljev, je mesto Dunaj pozvalo Airbnb, naj vnaprej blokira vnos naslovov občinskih stanovanj na platformo. Ker se niso uspeli dogovoriti, je Dunaj proti platformi vložil tožbo.

Dunaj ima v lasti preko 200.000 stanovanj, ki jih pod ugodnimi pogoji oddaja meščanom. Vsak četrti Dunajčan prebiva v enem izmed občinskih stanovanj.

Po sodbi, ki sicer še ni pravnomočna, Airbnb tako svojim strankam ne sme več ponujati stanovanj v lasti mesta Dunaj. Na svoji spletni strani, prek mobilnih aplikacij ter znotraj domen airbnb.at in airbnb.com mora tako ustaviti oglaševanje in oddajanje stanovanj v lasti mesta Dunaj.

Dunaj ima v lasti preko 200.000 stanovanj, ki jih pod ugodnimi pogoji oddaja meščanom. Vsak četrti Dunajčan prebiva v enem izmed občinskih stanovanj.