Trump ukinil svoj blog po komaj mesecu dni

V mesecu dni je bilo njegove objave nekdanjega ameriškega predsednika le okoli 200.000 odzivov

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je danes uradno zaprl svoj blog, v katerem je objavljal svoja mnenja, potem ko so mu družbeni mediji zaprli dostop zaradi širjenja laži o lanskih volitvah in vzpodbujanja k nasilju, kar je privedlo do napada njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja.

Blog je zaprt, vendar pa se je na Trumpovi spletni strani odprla nova povezava na "novice", kjer zdaj objavlja svoja mnenja. Tja se je preselila tudi vsebina z njegovega bloga, ki so ga imenovali Z delovne mize Donalda Trumpa. Trumpov sodelavec Jason Miller je pojasnil, da je bil blog le "pomožno sredstvo za širša prizadevanja, na katerih delajo".

Trumpa so črtali z družbenih medijev (Facebooka, Twitterja, YouTuba in Instagrama), ko je napadalcem na kongres sicer sporočil, naj gredo domov, nato pa jih v isti objavi na Twitterju podžigal naprej z nedokazanimi trditvami o volilnih prevarah in jih označil za izjemne ljudi. Facebook mu je zaprl vrata zaradi objave, v kateri je zatrdil, da do dogodkov, kot je napad na kongres, prihaja, ker so velikim domoljubom zlobno odvzeli ogromno volilno zmago.

Nato je Trump skušal s svojim blogom, ki so ga njegovi sodelavci prodajali kot "družbeni medij, ki bo konkuriral Twitterju in Facebooku". Washington Post poroča, da je blog ukazal zapreti Trump sam, ker so se iz njega norčevali zaradi izjemno majhnega števila sledilcev in uporabnikov. V mesecu dni je bilo na njegove objave na blogu le nekaj več kot 200.000 odzivov.

Trump je blog izkoriščal za ponavljanje pritožb na volitve, vendar za prevare doslej še ni ponudil nobenega konkretnega dokaza. Republikanci sicer to s pridom izkoriščajo kot utemeljitev za spreminjanje volilnih zakonov po zveznih državah.

Trdijo, da želijo preprečiti prevare, demokrati pa odgovarjajo, da prevar, o katerih govorijo, ni nikoli bilo in gre le za omejevanje dostopa temnopoltih in drugih demokratskih volivcev do udeležbe na volitvah.

New York Times medtem poroča, da Trump zdaj svojim podpornikom razlaga, da bo že avgusta ponovno ustoličen na položaj predsednika ZDA. Njegov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn pa je med drugim izrazil mnenje, da bi morali v ZDA izvesti državni udar po modelu tistega v Mjanmaru. ZDA nimajo možnosti predčasnih volitev predsednika.

joi7_V00uzM