»Tiktok bi moral otrokom plačati odškodnino«

V utemeljitvi zahteve 64.000 staršev je navedeno, da Tiktok zbira podatke o mladoletnih in jim nato prav na podlagi teh zbranih podatkov posreduje ciljne reklame brez zahtevanega dovoljenja

Starši zahtevajo skupaj več kot 1,4 milijarde evrov odškodnine

© Nikuga / Pixabay

Več tisoč nizozemskih staršev se je združilo v zahtevi, da bi moral ponudnik priljubljene mobilne aplikacije Tiktok otrokom plačati odškodnino. Starši zahtevajo skupaj več kot 1,4 milijarde evrov odškodnine, je danes sporočila nizozemska ustanova za raziskovanje tržnih informacij (Somi). Po lastnih navedbah Somi zastopa več kot 64.000 staršev.

V utemeljitvi zahteve je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa navedeno, da Tiktok zbira podatke o mladoletnih in jim nato prav na podlagi teh zbranih podatkov posreduje ciljne reklame brez zahtevanega dovoljenja. "Otroci so poleg tega prek posameznih izzivov, ki so predstavljeni na platformi, izpostavljeni nevarnostim ali jih spodbujajo k nevarnemu ravnanju."

Somi je po lastnih navedbah neprofitna organizacija, ki se je posvetila zaščiti osnovnih pravic uporabnikov spletnih storitev.

Tiskovna predstavnica Tiktoka je v odzivu sporočila, da že pripravljajo celovite korake, s katerimi naj bi poskrbeli za varnost mladine na Tiktoku. Med drugim naj bi bili računi uporabnikov, mlajših od 16 let, zgolj zasebni, hkrati pa naj bi bi imeli starši ali skrbniki možnost, da povežejo svoje račune s svojimi najstniki.

Tiktok je v lasti kitajskega koncerna Bytedance. V skladu z dosedanjimi pravili potrebujejo mladoletni za uporabo Tiktoka soglasje staršev ali skrbnikov. Mlajšim od 13 let je uporaba Tiktoka na splošno prepovedana.

Tožba nizozemskih staršev proti Tiktoku ni prva. V Veliki Britaniji je aprila prišlo do tožbe borcev za pravice otrok. Evropska komisija pa je konec maja napovedala, da bo preverila poslovno prakso Tiktoka.