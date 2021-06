Nemški časnik Spiegel: »Janša se boji evropskih tožilcev zaradi preiskave mahinacij svoje vlade«

"Glede prihodnjega sodelovanja evropskega tožilstva z Ljubljano ne kaže nič dobrega," so zapisali v Spieglu

Članek v uglednem nemškem časopisu Der Spiegel

© Der Spiegel

S prvim junijem je svoje delo zagnalo Evropsko javno tožilstvo (EPPO) v Luxembourgu, vodi ga nekdanja romunska glavna tožilka za boj proti korupciji Laura Codruța Kövesi. Kot je splošno znano, pa v njem zaenkrat ni tožilskih predstavnikov iz Slovenije, ker je Janševa vlada spletkarila z njihovim imenovanjem, na koncu pa celo sprejela sklep o razveljavitvi postopka imenovanja.

V zdaj že razvpitem političnem dejanju izločanja tožilcev, s čimer je bila kršena slovenska zakonodaja, tudi 155. člen ustave Republike Slovenije in zaradi česar je odstopila pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič, zdaj državnotožilski svet napoveduje celo tožbo in zahtevo za začasno zadržanje novega javnega poziva glede imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev. Javnost in mediji že mesece nenehno ugibajo, zakaj se je Janša sploh uprl takemu imenovanju.

Neimenovanje iz strahu, da bi se razkrivalo mahinacije

Doslej je v domačih medijih prevladal predvsem en motiv za njegovo nezadovoljstvo z izbranima tožilcema, ob samovoljnem ravnanju je Janša sicer izpeljal cel kup prozornih manevrov, da bi upravičil svoje nezakonito početje, med drugim tudi z očitkom o preslabem poznavanju angleškega jezika. Razlog naj bi bil po v medijih izoblikovanem mnenju relativno preprost, oba tožilca sta v nemilosti predsednika vlade zaradi svojih poprejšnjih odločitev, ko sta odločala o primerih, povezanih z njim osebno. Matej Oštir in Tanja Frank Eler naj bi bila moteča zanj in za SDS, čeprav izpolnjujeta vse pogoje, določene v razpisu in zakonu, postopek pa je bil izpeljan zakonito in pravilno. Povedano preprosto: na delu naj bi bila Janševa nečimrnost in želja po obvladovanju tožilstva.

Slovenski medijski mainstream pa se ni odločil navesti razloga, ki ga v svojem portretu Laure Kövesi omenjata novinarja Markus Becker in Jan Puhl v nemškem Spieglu:

»Prejšnji teden je slovenski premier Janez Janša blokiral imenovanje dveh slovenskih preiskovalcev v Kövesijev organ EU, verjetno iz strahu, ker bi lahko oba razkrivala koruptivne mahinacije njegove vlade. Slovenska pravosodna ministrica je nato protestno odstopila.

Kövesi je Janšo obtožila »pomanjkanja resničnega sodelovanja« in sabotaže nadzornih sistemov glede delitve sredstev EU. Dejstvo je, da Janša na tak način blokira EPPO, še preden je ta začel delati, kar se je zgodilo en mesec pred slovenskim prevzemom rotirajočega predsedovanja Svetu EU; po mnenju Franziske Brantner, članice Zelenih, je to »neprijetno, ampak značilno za vlado Janeza Janše«. Glede prihodnjega sodelovanja evropskega tožilstva z Ljubljano ne kaže nič dobrega.«

Babiš zanimiv za EPPO

Primerjava navajanja razlogov nam s tem oriše otipljivo razliko med uglednim nemškim tednikom in interpretativno odločitvijo naših medijev. Zaenkrat lahko ugibamo, ali je trditev Spiegla rezultat podrobnejše analize in poznavanja podatkov, ki nam niso na voljo, ali pa je morda zgolj površna ocena. Če bi se pokazalo, da prvo, bi se smeli smiselno vprašati, zakaj naši mediji forsirajo razlago, po kateri je blokada imenovanja tožilcev primarno zgolj stvar premierjevih osebnih zamer in računic, nikakor pa ne strahu, da bi se EPPO utegnil ukvarjati s korupcijo, v katero je morda vpletena slovenska vlada.

Da takšna možnost ni iz trte izvita, dokazuje dogajanje na Češkem v zadnjih dnevih, ko je policija na tožilstvo vložila ovadbo zoper češkega premierja Andreja Babiša in njegov poslovni imperij. Ta se utegne znajti med prvimi primeri, ki jih bo novo skupno tožilstvo Evropske unije res preiskalo, je te dni po pisanju Reutersa izjavil češki tožilec. Gre za zlorabo evropskih sredstev, saj češka policija domneva, da je Babiš leta 2007 kmetijski kompleks Štorkljino gnezdo izločil iz svojega holdinga Agrofert, da bi bil upravičen do evropskih sredstev za majhna podjetja.

Lahko bi se pokazalo, da je interpretacija razlogov za Janševo blokado delegiranih tožilcev pri domačih medijih preozka in da je iz nje, iz ne povsem znanega razloga, povsem izpadla tematizacija, po kateri ne gre le za karakterno nečimrnost predsednika vlade, ampak bistveno bolj praktične razloge za blokado: onemogočanje nadzora in sejanje dvoma v delo evropskih tožilcev.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES, kjer si ga lahko preberete v celoti**