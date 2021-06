BBC na udaru

Kar svet ve o Britancih, ve po zaslugi družbe British Broadcasting Corporation (BBC), ki prihodnje leto slavi sto let. Pa bo imel razlog za slavje? Niti ne. Vplivne sile namreč želijo podreti ta branik liberalizma.

Boris Johnson

© Flickr

Zastavo, ki stoji zadaj desno v pisarni britanskega ministra za stanovanjske zadeve, občine in lokalne vlade Roberta Jenricka, je tistega marčnega jutra ob približno 7.40 med zajtrkom dobro videlo več milijonov britanskih gledalcev. V odlomku se je bohotila med dvema urejenima pričeskama: Jenrickovo in kraljičino, ki se je smehljala s portreta na steni. Drog zastave je segal skoraj do stropa in tudi zastava je bila precej velika.