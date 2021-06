Za svobodo

Govor Ota Lutharja, ki ga je prebral pred množico, zbrano na zadnjem protestu proti vladi

Tisoči protestnikov

© Željko Stevanić

Svoboda, demokracija, pravni sistem, sonaravni razvoj ... vse to so v Sloveniji resno ogrožene dobrine. To je bilo v zadnjem letu povedano, napisano, izkričano že neštetokrat ... in vse kaže, da bo to treba početi še naprej.