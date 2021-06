To je slogan, ki ga je Janševa vlada izbrala za predsedovanje Evropi

Predstavili so tudi logotip, na katerem trak v barvah slovenske zastave izrisuje silhueto Triglava, slovenskega narodnega simbola, ki naj bi predstavljala "suvereno in samostojno državo ter hkrati trdno članico Evropske unije"

Logotip, ki ga je za predsedovanje Svetu EU izbrala Janševa vlada

© www.si2021.eu

Slovenija bo Svetu Evropske unije predsedovala pod sloganom "Skupaj. Odporna. Evropa." Kot so ob tem pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom), so slogan izbrali kot odziv na izzive, s katerimi se spoprijema EU, in kot odgovor na vprašanja glede prihodnjega razvoja. Objavili so tudi logotip, ki po njihovem simbolizira povezanost Slovenije in EU.

"Slogan smo izbrali kot odziv na izzive, s katerimi se spoprijema Evropska unija, in kot odgovor na vprašanja glede prihodnjega razvoja, ki bodo v središču razprave o prihodnosti Evrope. Med predsedovanjem si bomo prizadevali aktivno prispevati h krepitvi odpornosti EU proti krizam na zdravstvenem in gospodarskem ter energetsko-podnebnem in kibernetskem področju," so zapisali na Ukomu.

"Za krepitev odpornosti pa so ključni medsebojna povezanost, sodelovanje in solidarnost vseh za dobro prav vsakega evropskega državljana," so zapisali. Kljub temu, da številne ugledne institucije doma in v tujini opozarjajo prav na to, da je v Sloveniji ogrožena marsikatera svoboda. Od svobode izražanja in ustavne pravice do protesta do svobode medijev.

Predstavili so tudi logotip, na katerem trak v barvah slovenske zastave izrisuje silhueto Triglava, slovenskega narodnega simbola, ki predstavlja "suvereno in samostojno državo ter hkrati trdno članico Evropske unije". "Obenem simbolizira vzpone in padce, ki so del razvoja EU. A prav zaradi spoštovanja temeljnih evropskih vrednot in vztrajnih prizadevanj vseh za skupno dobro je unija po vsakem padcu še odpornejša in bolj povezana," so zapisali na Ukomu.

Nad Triglavom je sedem zlatih zvezd z evropske zastave, ki naj bi predstavljale sedmo kitico Prešernove Zdravljice. Besedilo slovenske himne poziva k dialogu in odprti družbi ter širi idejo o povezovanju in mirnem sobivanju vseh narodov. Logotip je oblikoval Danijel Kovačič Grmek, nastal pa je v sodelovanju med ministrstvom za zunanje zadeve in Ukomom.

Morda je čas, da si v Janševi vladi še enkrat dobro preberejo sedmo kitico Prešernove Zdravljice. Ta namreč pravi sledeče ...

Živé naj vsi naródi,

ki hrepené dočakat' dan,

da koder sonce hodi,

prepir iz svéta bo pregnan,

da rojak

prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak!