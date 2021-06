VIDEO: »Zlomili so ga in prisilili, da je rekel, kar je bilo treba«

Beloruska državna televizija je objavila intervju z zaprtim novinarjem Romanom Protasevičem, v katerem je ta priznal "svoje zločine" proti režimu Aleksandra Lukašenka. Protasevičeva mati in oče trdita, da je priznal pod prisilo in zaradi mučenja v zaporu, poročajo tuje tiskovne agencije .

Do režima kritičnega novinarja so 23. maja aretirali na poletu Ryanairovega letala iz Aten v Vilnius, ki so ga beloruske oblasti prisilile v vmesni postanek v Minsku. Poleg njega so aretirali še njegovo prijateljico.

Zaradi incidenta je EU sprejela nove sankcije proti Belorusiji, prepovedala uporabo evropskega zračnega prostora beloruski letalski družbi in odsvetovala evropskim uporabo beloruskega.

Prejšnji teden je posnetek njegovega "priznanja" že zaokrožil po spletu, zdaj pa je beloruska državna televizija ONT objavila uro in pol dolg intervju, v katerem je 26-letni bloger priznal, da je organiziral proteste proti Lukašenku. Hkrati je tudi zatrdil, da je zdaj sprevidel svojo napako in da Lukašenka v resnici občuduje.

"Svojega sina zelo dobro poznam in verjamem, da ne bi nikoli rekel teh stvari. Zlomili so ga in prisilili, da je rekel, kar je bilo treba."

Med pogovorom je novinar sicer podal obtožbe tudi do drugih članov beloruske opozicije, pogosto s tresočim glasom. Na koncu je planil v jok in izrazil upanje, da se bo nekoč poročil in imel otroke, povzema britanski BBC.

Njegova mati Natalija Protasevič, ki živi na Poljskem, je ocenila, da je bil ta intervju posledica mučenja v zaporu. "Niti zamisliti si ne morem metod mučenja, tako psihičnih kot fizičnih, ki jih je bil deležen moj sin," je za nemško tiskovno agencijo dpa ocenila 46-letnica. "Kot mati večjega mučenja kot to ne moreš prenašati," je dejala.

Oče je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da ga je bolelo, ko je gledal intervju. "Svojega sina zelo dobro poznam in verjamem, da ne bi nikoli rekel teh stvari. Zlomili so ga in prisilili, da je rekel, kar je bilo treba," je dejal. "Nihče ne bi smel verjeti tem besedam, ker so bile izsiljene z zlorabo in mučenjem," je dodal.

Da je bil Protasevič deležen mučenja, so po mnenju organizacij za človekove pravice razkrili tudi posnetki med intervjujem. Na njegovih zapestjih so jasno vidni znaki, da je imel zvezane oz. vklenjene roke. Organizacija Human Rights Watch je opozorila, da bi ta brutalnost varnostnih sil morala biti prvi dokaz tožilstva glede mučenja pod Lukašenkom, še poroča BBC.

