Umrl partizan Franc Sever – Franta

15. marca leta 1945 je kot najmlajši komandant po peturni bitki rešil 500 partizanov, ki jih je obkolila nacistična enota SS z 12.000 vojaki

Franc Sever – Franta (1923 – 2021)

© arhiv Mladine

V 98. letu je umrl je Franc Sever – Franta, slovenski partizan, letalec, pisatelj in gospodarstvenik. Rojen je bil 21. marca 1923 v Šent Juriju pri Grosuplju. Po njegovih junaških dejanjih so posneli tudi film.

Osemnajstletni je leta 1941 vstopil v Grosupeljsko četo. Bil je bil komisar Cankarjeve brigade, Vzhodnokoroškega odreda, Šercerjeve brigade in komandant Zidanškove brigade ter operativnega štaba Šlandrove in Zidanškove brigade. Osvoboditev je doživel na Koroškem kot major Jugoslovanske armade.

Trinajst let je bil generalni direktor Aerodroma Ljubljana – Pulj in potem do upokojitve direktor podjetja Inex Adria Airways. Nepreklicno je odstopil po letalski nesreči na Korziki.

V javnosti je bil znan kot živa priča tistih dni, saj je brez predaha zavračal vsa podtikanja in izkrivljanja na račun nekdanjega partizanskega boja in idealizma, na katerem je ta boj temeljil.

Bil je avtor več knjig (Brnik letališče ali lovišče, Past na Menini planini, Trenutki odločitev) ter prejemnik mnogih najvišjih državnih priznanj. 9. maja 2019 je postal častni občan Ljubljane.

Za neodjenljivo zvestobo vrednotam NOB je leta 2017 prejel najvišje priznanje ZZB NOB Slovenije – Listino. Zanje se je bojeval že od začetkov druge svetovne vojne vse do legendarne bitke na Menini planini, kjer je z veščim in drznim manevriranjem kot komandant svoje partizanske fante pripeljal iz smrtonosnega obroča okupatorske in kolaborantske soldateske. V javnosti je bil znan kot živa priča tistih dni, saj je z ostrim in pravičnim razumom brez predaha zavračal vsa podtikanja in izkrivljanja na račun nekdanjega partizanskega boja in idealizma, na katerem je ta boj temeljil.

Leta 2019 je bil posnet partizanski film Preboj, ki govori o spominih Frante na boje na Menini planini, ko se je skupaj s svojimi borci 15. marca 1945 kot najmlajši komandant po peturni bitki rešil potem, ko jih je obkolila okupatorska enota SS z 12.000 vojaki.

0SZvIsY_vHQ

noYGaNpcV9E

hN4jGUtXM7c

ySilPlBoXhg

WumJecmHIXU

pNqJ9CwTu9w