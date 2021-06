Biden pred obiskom Evrope: »To je agenda, ki jo bom spodbujal na vsaki postaji«

Ameriški predsednik se bo v kratkem v Evropi udeležil srečanja voditeljev skupine G7, vrha ZDA in EU ter vrha zveze Nato v Bruslju. V Ženevi se bo srečal tudi z ruskim predsednikom Putinom.

Ameriški predsednik Joe Biden je konec prejšnjega tedna v prispevku za Washington Post opisal svojo prihajajočo pot v Evropo kot spodbudo za krepitev svetovnih demokracij. V kratkem se bo v Evropi udeležil srečanja voditeljev skupine G7, vrha ZDA in EU ter vrha zveze Nato v Bruslju.

Biden svojo prvo pot v tujino, odkar je 20. januarja nastopil položaj predsednika ZDA, začenja v sredo. Udeležil se bo vrha skupine vodilnih industrijskih držav G7 v Veliki Britaniji, vrha EU-ZDA in zveze Nato v Bruslju, na koncu pa se bo še v Ženevi sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

"V tem trenutku globalnih nezanesljivosti, ko se svet spopada s pandemijo, je moja pot namenjena realizaciji obnovljene ameriške zaveze našim zaveznikom in partnerjem ter dokazovanju, da se demokracije lahko spopadejo z izzivi in odvrnejo grožnje," je napovedal Biden in dodal, da morajo ZDA voditi svet s pozicije moči.

Ameriško okrevanje bo po njegovih besedah pomagalo spodbuditi globalno gospodarsko rast, ZDA pa bodo močnejše, ko jim bodo stale ob strani države, s katerimi delijo vrednote in vizijo. "To je agenda, ki jo bom spodbujal na vsaki postaji," je dejal.

Glede vrha G7 v Veliki Britaniji, ki se ga bo udeležil po srečanju s premierjem Borisom Johnsonom, je izpostavil zavezo glede minimalnega svetovnega davka za podjetja, ki so jo sprejeli finančni ministri skupine in jo je označil za brez primerjave. "ZDA pa bodo predsedovale vprašanju podnebnih sprememb, kjer imamo priložnost za ambiciozen napredek globalne tranzicije v čisto energijo, ki bo omejil podnebno krizo in ustvaril delovna mesta," je sporočil Biden.

Svetovne demokracije naj bi ponudile alternativo Kitajski z nadgradnjo fizične, digitalne in zdravstvene infrastrukture, Biden pa je ob tem še poudaril pomen sodelovanja demokracij pri odvračanju kibernetskih napadov.

Na vrhu zveze Nato v Bruslju namerava Biden potrditi neomajno zavezo ZDA 5. členu pogodbe, ki pravi, da je napad na eno članico napad na vse članice, kar zadeva tudi kibernetske napade.

"V Bruslju se bomo osredotočili na to, da bodo tržne demokracije, ne pa Kitajska ali kdorkoli drug, pisale pravila 21. stoletja glede trgovine in tehnologije," je o srečanju z evropskim vrhom v Bruslju napisal Biden.

"Z Vladimirjem Putinom se bom srečal v Ženevi po pogovorih na visoki ravni s prijatelji, partnerji in zavezniki, ki vidijo svet tako kot ZDA in s katerimi smo obnovili stike in skupne cilje. Skupaj se bomo soočili z ruskimi izzivi evropski varnosti, najprej z njeno agresijo na Ukrajino, kjer ne bo dvoma glede odločnosti ZDA za obrambo naših demokratičnih vrednot, ki jih ne moremo ločiti od naših interesov."

Biden je dodal, da je bil v telefonskih pogovorih s Putinom jasen in neposreden, ko mu je dal vedeti, da si ZDA ne želijo konfliktov ampak stabilnega in predvidljivega odnosa, kjer lahko sodelujejo z Rusijo pri vprašanjih, kot sta strateška stabilnost in nadzor nad orožjem. Putinu naj bi bilo jasno, da Biden ne bo okleval z odgovori na bodoče škodljive aktivnosti Rusije.

"Ključno vprašanje našega časa je, ali lahko demokracije stopijo skupaj za resnične rezultate za naše ljudi v hitro spreminjajočem se svetu? Ali se bodo demokratična zavezništva in ustanove, ki so oblikovale velik del zadnjega stoletja, dokazale proti sodobnim grožnjam in nasprotnikom? Verjamem, da se bodo in ta teden bomo imeli v Evropi priložnost, da to dokažemo," je sklenil Biden.

