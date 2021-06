Umrl še zadnji vojak, ki je sodeloval pri osvoboditvi Auschwitza

David Dushman je 27. januarja 1945 s sovjetskim tankom T-34 podrl električno ograjo taborišča in pomagal pri osvoboditvi ujetnikov

Nacistično taborišče Auschwitz

© pixabay.com

V starosti 98 let je umrl David Dushman, zadnji živeči vojak, ki je sodeloval pri osvoboditvi nacističnega taborišča Auschwitz leta 1945. Nekdanji vojak Rdeče armade, ki je po vojni postal mednarodno znani sabljač, je umrl v soboto, so v nedeljo sporočili iz Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

Dushman, ki se je rodil v Gdansku leta 1923, je 27. januarja 1945 s sovjetskim tankom T-34 podrl električno ograjo taborišča in pomagal pri osvoboditvi ujetnikov Auschwitza, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Komaj smo kaj vedeli o Auschwitzu," se je tistega dne spomnil v intervjuju za časnik Süddeutsche Zeitung leta 2015.

Ob prihodu v taborišče so po njegovih besedah videli "povsod okostnjake". "Prihajali so iz barak, sedeli in ležali med mrtvimi. Grozljivo. Vrgli smo jim vso našo konzervirano hrano in nemudoma šli loviti fašiste," je dodal.

Dushman je bil eden od 69 vojakov svoje enote, ki je preživel vojno, ampak utrpel hude poškodbe. Kljub temu je postal vidnejši sabljač Sovjetske zveze in kasneje eden najboljših trenerjev sabljanja, so še sporočili iz MOK.

Šele po koncu vojne je Dushman izvedel, kakšne grozote so se dogajale v taborišču.

Predsednica judovske skupnosti v Münchnu in zgornji Bavarski Charlotte Knobloch je sporočila, da je smrt Dushmana precej boleča. Bil je eden zadnjih, ki je lahko o dogodkih še govoril iz prve roke, je pojasnila. Pri tem ga je označila za junaka Auschwitza ter za pogumnega in iskrenega moškega.

Več let je živel v Avstriji, leta 1996 pa se je preselil v München, kjer je tudi umrl, so poročali nemški mediji.