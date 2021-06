Opravičilo za kazenski pregon istospolno usmerjenih

V Avstriji je bilo med letoma 1950 in 1971 zaradi spolne usmerjenosti obsojenih okoli 13.000 ljudi. Avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić se je danes v imenu države za kazenski pregon opravičila.

Alma Zadić, avstrijska pravosodna ministrica

© Die Grünen / WikiCommons

Avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić se je danes v imenu države opravičila za kazenski pregon istospolno usmerjenih. Po ocenah zgodovinarjev je bilo v Avstriji med letoma 1950 in 1971 zaradi spolne usmerjenosti obsojenih okoli 13.000 ljudi.

"Želim vam izraziti svoje veliko obžalovanje za trpljenje in krivico, ki vas je doletela," je dejala ministrica danes na Dunaju. "Institucije, ki bi jih morale pravzaprav ščititi, so tem ljudem prekršile njihovo dostojanstvo in človeškost," je dodala. Opravičila se je tudi za dolgoletni molk pravosodja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

"Institucije, ki bi jih morale pravzaprav ščititi, so tem ljudem prekršile njihovo dostojanstvo in človeškost."



Alma Zadić,

avstrijska pravosodna ministrica

Po ocenah avstrijskega zgodovinarja Andreasa Brunnerja je bilo do leta 1971 v Avstriji zaradi istospolne usmerjenosti obsojenih okoli 13.000 ljudi. Šele zatem se je kaznovanje istospolnih stikov nekoliko umirilo, je danes pojasnila ministrica.

Napovedala je tudi postavitev posebnega spomenika, ki pa naj ne bi bil zgolj opomnik na zgodovinske krivice, ampak tudi opozorilo, da so pripadniki skupnosti LGBT+ še vedno tarča nasilja in sovraštva. Potrebnega bo več razjasnjevanja, dialoga in tudi varovanja pravic, je še dodala avstrijska ministrica Zadić.