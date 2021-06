V Haagu danes izrek pravnomočne sodbe Mladiću

Nekdanji poveljnik sil Republike srbske Ratko Mladić je bil na prvi stopnji leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici in drugih zločinov med vojno v BiH

Ratko Mladić

© Zoran Lesic / Wikimedia Commons

Sodniki Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča bodo danes v pritožbenem postopku izrekli pravnomočno sodbo bivšemu poveljniku sil Republike srbske Ratku Mladiću, ki je bil na prvi stopnji leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici in drugih zločinov med vojno v BiH.

Šestindvajset let po vložitvi obtožnice bodo tako sodniki izrekli dokončno sodbo sedaj 78-letnemu Mladiću, ki je eden najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 - genocid v Srebrenici in obleganje Sarajeva.

Haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki ga je leta 2018 nasledil mehanizem, je Mladića na prvi stopnji 22. novembra 2017 obsodilo na dosmrtni zapor.

Kot takratnega načelnika generalštaba vojske Republike srbske ga je spoznalo za krivega genocida zaradi poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995 ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva, in zaradi zajetja opazovalcev Združenih narodov in modrih čelad med vojno v BiH. Za krivega ga je spoznalo v desetih od 11 točk obtožnice.

Za krivega ga ni spoznalo samo za genocid nad Bošnjaki in bosanskimi Hrvati v petih občinah v BiH leta 1992. Zato se je na sodbo pritožilo tožilstvo. Obramba pa zaradi domnevnih postopkovnih napak zahteva razveljavitev sodbe ali ponovitev sojenja ali znižanje kazni.

Sojenje Mladiću, ki je bil od vložitve obtožnice leta 1995 na begu 16 let, je potekalo od maja 2012 do decembra 2016. Po pritožbah na prvostopenjsko sodbo se je prizivni postopek začel avgusta lani po vrsti preložitev zaradi Mladićevega zdravja in omejitvenih ukrepov zaradi pandemije covida-19.

