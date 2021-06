Na Hrvaškem možna prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim

Prejšnji konec tedna je v Zagrebu umrl 13-letnik, ki naj bi zaužil več energijskih pijač

© pixabay.com

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je sprožil pobudo za prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Za to se je odločil, ko je prejšnji konec tedna v Zagrebu umrl 13-letnik, ki naj bi zaužil več energijskih pijač. Zdravniki so posthumno ugotovili, da je imel fant do takrat neznane poškodbe srca.

Ni sicer uradno potrjeno, da naj bi bilo za smrt 13-letnika krivo zaužitje velike količine kofeina, tuarina in L-karnitina v energijskih pijačah, a je tragedija na Hrvaškem znova odprla vprašanje prodaje tovrstnih pijač mladoletnikom. Zdravniki opozarjajo, da so sestavine energijskih pijač lahko strupene za organizem otrok.

Minister Beroš je v ponedeljek zahteval ustanovitev medresorske delovne skupine hrvaške vlade, ki bo ugotovila možnosti za omejevanje dostopnosti energijskih pijač mladoletnikom. Evropska poslanka iz največje hrvaške opozicijske stranke SDP Biljana Borzan je sicer prepoved prodaje tovrstnih pijač mladoletnikom na Hrvaškem zahtevala že leta 2018, a desnosredinska hrvaška vlada takrat pobude ni sprejela, češ da prepoved ni v skladu z evropsko zakonodajo.

Medtem je hrvaška vlada zvišala davke na energijske pijače, a podražitev očitno ni prinesla sadov. Hrvaški učitelji že dlje časa opozarjajo na trend uživanja energijskih pijač med učenci, ki med drugim trdijo, da jih pijejo zato, da bi bolj pozorno spremljali pouk, je danes poročal Jutarnji list.