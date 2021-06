Zorčič ne bo sklical izredne seje za obravnavo Levice, ki sta jo zahtevali SDS in NSi

Hladen tuš za Janševo in Toninovo stranko

Predsednika strank, ki želita prepovedati Levico: Matej Tonin (NSi) in Janez Janša (SDS)

© Borut Krajnc

Predsednik Državnega zbora (DZ) Igor Zorčič ne bo sklical izredne seje DZ za obravnavo programa Levice, ki sta jo zahtevali SDS in NSi. Ustavna, zakonska in poslovniška ureditev namreč preprečujejo, da bi DZ vrednostno ocenjeval ustavnost programskih dokumentov stranke, je razvidno iz njegovega dopisa, ki ga je na predlagatelje naslovil po pridobitvi mnenja ZPS.

Zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali program Levice, so v začetku meseca vložili poslanci SDS in NSi. Po njihovi oceni program Levice namreč kaže na možnost protiustavnega delovanja.

Na zahtevo dela koalicijskih poslancev so se minuli teden burno odzvali v opozicijskih poslanskih skupinah, Zorčič pa je za mnenje o dopustnosti zahteve že zaprosil zakonodajno-pravno službo DZ (ZPS).

Iz mnenja ZPS, kot je navedel Zorčič v dopisu predlagateljem sklica seje, med drugim izhaja, da vsebinski pogoj za presojo dopustnosti vložene zahteve ni izpolnjen.

Ustavna, zakonska in poslovniška ureditev namreč preprečujejo, da bi DZ vrednostno ocenjeval ustavnost programskih dokumentov in ravnanj politične stranke ter se o njih izrekal, drugim organom pa priporočal, naj nad njenim delovanjem opravljajo okrepljen nadzor, jo obravnavajo, spremljajo ali preprečujejo ravnanja, ki bi jih ocenili kot poskus rušenja parlamentarne ureditve in ustavnega reda, je razvidno iz dopisa, naslovljenega na predlagatelje sklica seje in objavljenega na spletni strani DZ.

"Ker ustavni, zakonski in poslovniški pogoji za obravnavo predlaganega akta niso izpolnjeni, s tem pa prav tako niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje državnega zbora, sporočam, da izredne seje s predlagano točko dnevnega reda ne bom sklical," je še zapisal Zorčič.

Več podrobnosti je pričakovati po 13. uri, ko bo Zorčič glede zahteve poslancev SDS in NSi podal izjavo za javnost.