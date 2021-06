Kitajska odobrila tudi cepljenje otrok, starejših od treh let

S tem je postala prva država, ki je tako znižala starostno mejo za cepiva

© pixabay.com

Kitajska je odobrila izredno uporabo cepiva proti covidu-19 tudi za otroke, ki so starejši od treh let, so za francosko tiskovno agencijo AFP sporočili iz kitajskega farmacevtskega podjetja Sinovac. S tem je Kitajska postala prva država, ki je tako znižala starostno mejo za cepiva.

Podjetje Sinovac je potrdilo, da je uspešno izvedlo prvo fazo poskusov svojega cepiva proti covidu-19 na majhnih otrocih in mladoletnikih. Študijo nameravajo objaviti v medicinski znanstveni reviji Lancet, je za AFP še povedal predstavnik podjetja.

Gre za prvo cepivo, ki so ga odobrili za uporabo pri tako majhnih otrocih. V EU, ZDA in Veliki Britaniji so doslej odobrili uporabo Pfizerjevega cepiva za otroke, ki so stari vsaj 12 let, in starejše.

Gre sicer za možnost cepljenja mlajših otrok, ni pa povsem jasno, ali jih bodo na Kitajskem tudi začeli že cepiti, še poroča AFP. Tudi na Kitajskem namreč zaradi nezadostnih dobav cepiv izvajajo cepljenje po prioritetnih starostnih skupinah. Napovedujejo pa, da bodo do konca leta cepili 70 odstotkov prebivalstva, ki šteje okoli 1,4 milijarde ljudi.

U8kR9XrCFdY