»Prvič v zgodovini na mednarodnem sodišču pravnomočno obsojen genocid nad Bošnjaki«

V Haagu potrditev obsodbe nekdanjega poveljnika sil Republike srbske Ratka Mladića

V BiH so se različno odzvali na današnjo potrditev obsodbe bivšega poveljnika sil Republike srbske Ratka Mladića v Haagu. Da gre za priložnost za oblasti v Srbiji, da sprejmejo resnico in se obrnejo v evropsko prihodnost, je v prvem odzivu izjavila ministrica za zunanje zadeve BiH Bisera Turković. V Republiki srbski z današnjo sodbo niso zadovoljni.

Prizivni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča je v pritožbenem postopku danes Mladića pravnomočno obsodil na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici in drugih zločinov med vojno v BiH.

"Čeprav sodba ni zajela vseh zločinov in genocida v vseh občinah, v katerih je bil storjen, je prvič v zgodovini na mednarodnem sodišču raziskan, potrjen in pravnomočno obsojen genocid nad Bošnjaki," je po objavi pravnomočne sodbe povedala Turković, ki je tudi namestnica predsedujočega svetu ministrov BiH.

Menila je še, da je Mladić zgolj eden izmed glavnih in prepoznavnih obrazov genocida ter da je dobil zasluženo kazen. "Verjamem, da bo to priložnost tudi za oblast Srbije ter politične predstavnike Republike srbske, ki zanikajo genocid, da sprejmejo resnico, zavržejo zločinsko ideologijo, simbole in politiko ter se obrnejo v evropsko prihodnost," je po poročanju regionalne televizije N1 dejala Turkovićeva.

Zunanja ministrica BiH je dodala, da je soočanje z resnico in individualizacija krivde za najhujše zločine v Evropi po drugi svetovni vojni v interesu tako Beograda kot Banjaluke. Srbija bi morala biti po njenih besedah glavna partnerka ne le mehanizma v Haagu za končanje postopkov proti odgovornim za vojne zločine, temveč tudi zagovornica postopkov proti vsem osumljencem na sodiščih v regiji.

Zanikanje genocida in povzdigovanje vojnih zločincev so glavna ovira za trajen mir ter vodijo v destabilizacijo celotne regije, je še ocenila. Zavzela se je za zakonsko prepoved javnega zanikanja genocida in povzdigovanje vojnih zločinov in zločincev.

"To je priložnost za novega visokega predstavnika (v BiH Christiana Schmidta), da postavi standarde, na katerih bo mogoče graditi spravo in boljšo prihodnost," je še povedala.

Hrvaški član predsedstva BiH Željko Komšić je ocenil, da je jasno, da Republika srbska nikoli ne bo samostojna in neodvisna država. "Težko je verjeti, da bo kdorkoli priznal nekaj, kar je nastalo v združenem zločinskem podvigu, ki je med uresničevanjem svojih ciljev storil tudi zločin genocida," je izjavil Komšić. Menil je, da današnja sodba pomeni tudi konec ideje, da bi lahko prišlo do mirne razdružitve BiH.

Srbski član in predsednik predsedstva BiH Milorad Dodik je poudaril, da današnja sodba "nima nobene povezave s pravico", je poročala televizija Al Jazeera Balkans na svoji spletni strani. "Ni uresničen cilj haaškega sodišča, da bi ugotovili odgovornost za zločine in okrepili zaupanje med narodi. Cilj ni uresničen, ker je v BiH umrlo 96.000 ljudi, med katerimi je bilo 29.000 Srbov, kar je 30 odstotkov. Če pogledate strukturo sodb, tiste za zločine nad Srbi predstavljajo le dva odstotka," je povedal Dodik.

Predsednik vlade Republike srbske Radovan Višković je za tiskovno agencijo te srbske entitete BiH Srna izjavil, da bi morali Mladića oprostiti, "če bi bilo kaj prava in pravice". Kot je dodal, zločinov med vojno v BiH ni storila samo ena stran, temveč vse tri strani.

Bošnjaški član predsedstva BiH Šefik Džaferović je na novinarski konferenci v Sarajevu dejal, da je najpomembneje, da bo Mladić odslej sinonim za vojne zločine in nič drugega, so poročali na spletni strani sarajevskega radia. Obenem je ocenil, da mehanizem "na koncu ni imel moči niti poguma, da bi potrdil genocid tudi v drugih občinah, čeprav je bil očiten". Pozval je vse v BiH, naj sprejmejo sodbo.

Opozoril je tudi, da v BiH na pravosodne postopke čaka 800 zadev o vojnih zločinih, ki jih je haaško sodišče prepustilo tožilstvo BiH. Pozval je odgovorne k njihovemu čim prejšnjemu začetku, da bi kaznovali storilce.

Svojci žrtev genocida v Srebrenici so spremljali izrek sodbe pred poslopjem sodišča v Haagu. Predsednica združenja Matere Srebrenice Munira Subašić je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenila, da je danes zgodovinski dan, ne samo za matere, temveč za celoten Balkan, Evropo in svet. "On (Mladić) je pošast, ki se ni pokesal za to, kar je storil, niti po 26 letih. Kamor koli je prišla njegova vojska, kamor koli je stopil njihov škorenj, so storili genocid," je povedala.

Predstavniki združenj žrtev so izrek sodbe spremljali v neposrednem televizijskem prenosu tudi v Srebrenici, Prijedoru in Sarajevu v BiH. "Jokala sem se ves dan, zdaj mi je lažje. Tukaj je veliko spomenikov. Zelo me prizadene, ko zanikajo genocid. On (Mladić) je živ, mojih pa ni več," je povedala Šuhra Malić v Srebrenici, ki je v genocidu leta 1995 izgubila dva sinova.

V Prijedoru na severozahodu BiH niso zadovoljni, ker sodba ni potrdila genocida na njihovem območju. "Tukaj se je zgodil genocid. Za nas je to bilo boleče. Vse sosede so umorili," je izjavo ženske iz Prijedora objavila hrvaška tiskovna agencija Hina. V mestni hiši v Sarajevu so s ploskanjem pozdravili odločitev sodišča.

V središču Banjaluke pa so izobesili napis "Ti (Mladić) si ponos Srbske Republike". Poudarili so, da ne priznavajo odločitev haaškega sodišča. Ob cesti na vhodu v Mladićevo rojstno mesto Kalinovik na vzhodu BiH je nastal grafit Mladića z napisom "mesto junaka".

