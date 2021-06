Gverilski Radio Študent: »Na Metelkovi bomo postavili zunanji oddajni studio«

Na Radiu Študent bodo v sodelovanju z Iniciativo za Radio Študent od danes do petka vsak dan med 11. in 15. uro oddajali poseben gverilski radijski program, poimenovan Radio Kričač. Frekvenca Radia Študent se tako vrača k svojim koreninam za svobodo izraza ter proti kratkovidnim represijam, so sporočili.

"Program smo zastavili preprosto. Na Metelkovi bomo postavili zunanji oddajni studio, v katerem bodo radijski program soustvarjali sodelavci in veterani Radia Študent ter naključni mimoidoči," je za STA pojasnil odgovorni urednik Radia Študent Matjaž Zorec.

Namen programa je, da ministrstvo za kulturo opozorijo na posledice odločitve, da ne sofinancirajo radijskega programa Radia Študent, ki je edini študentski radio s statusom posebnega pomena v Sloveniji, je še poudaril Zorec.

Program bo "tridnevni učni komad za ministrstvo in njegovo komisijo za uravnoteženje medijskega prostora ter vso oblast," so v sporočilu za javnost zapisali na Radiu Študent.

V radijskem programu bodo med drugim obeležili tudi obletnico platforme RADAR, odprte radijske raziskovalne platforme Radia Študent, ki je namenjena predstavitvi in soustvarjanju umetniških dogodkov, del in iniciativ s področja sodobnih raziskovalnih praks. "Platforma RADAR je vedno bila in bo odprta, tokrat pa še posebej pozivamo vse umetnice in ljudi svobodnega duha, da se nam pridružijo v čim večjem številu, s svojimi telesi, idejami in deli," so še sporočili.

Oddajanje gverilskega radijskega programa bodo v petek zaključili z ReŠolucijo 2021, protestniško procesijo, ki se bo začela pred Ministrstvom za kulturo. Shod bodo nato nadaljevali na Prešernovem trgu ter ga zaključili na Novem trgu. To bo, kot so še izpostavili na Radiu Študent, uvertura v nadaljnji boj za pravice študentskega radia.