Veliki koncert v parku ob vrnitvi v normalno življenje

New York namerava avgusta gostiti veliki koncert v Central Parku za praznovanje ponovnega rojstva mesta po pandemiji covida-19

Central Park v New Yorku

© Wikimedia Commons

New York namerava avgusta gostiti veliki koncert v Central Parku za praznovanje ponovnega rojstva mesta po pandemiji covida-19, je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil župan Bill de Blasio. Podrobnosti o programu niso razkrili, De Blasio pa je za organizacijo zaprosil znanega glasbenega producenta Clivea Davisa.

De Blasio je na novinarski konferenci napovedal Teden vrnitve, niz dogodkov, s katerimi bodo proslavili izhod New Yorka iz pandemije, ki je mesto še posebej prizadela v prvih dnevih.

Koncert bo vrhunec "neverjetnega, nepozabnega, enkratnega tedna... za praznovanje ponovnega rojstva New Yorka," je dejal župan. Natančnega datuma ni razkril, a po pisanju časnika The New York Times ga okvirno načrtujejo 21. avgusta.

Davis, ki je v svoji karieri sodeloval z glasbenimi legendami, kot so Bruce Springsteen, Aretha Franklin in Whitney Houston, je za časnik Times izrazil upanje, da bo za triurni dogodek, ki ga bodo predvajali po vsem svetu, pridobil osem glasbenih ikon.

Koncert bi bil zadnji v vrsti večjih glasbenih dogodkov, ki bi jih gostili na trati Central Parka. Takšna sta bila brezplačni koncert Simona in Garfunkla leta 1981 in koncert Global Citizen septembra 2019.

Veliko od 60.000 vstopnic bi razdelili brezplačno, čeprav bo na voljo tudi VIP sedišče, je povedal Davis.

De Blasio je koncert napovedal v času, ko si v najbolj naseljenem ameriškem mestu želijo obnoviti turizem. Številne omejitve za zajezitev širjenja koronavirusa so odpravili, guverner zvezne države New York Andrew Cuomo pa je dejal, da bo večina preostalih ukrepov odpravljenih, ko bo dosežena 70-odstotna precepljenost.

