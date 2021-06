S 1. julijem uvedba digitalnega covidnega potrdila

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju pričakovano in s prepričljivo večino pritrdil uvedbi digitalnega covidnega potrdila, ki naj bi s 1. julijem začelo veljati v vsej EU. Poslanci verjamejo, da bo potrdilo olajšalo potovanja v uniji in prispevalo k okrevanju gospodarstva po pandemiji covida-19, še posebej turizma.

Za izdajo potrdila za državljane EU je glasovalo 546 poslancev, 93 jih je bilo proti in 51 vzdržanih. Za izdajo potrdila za državljane tretjih držav je glasovalo 553 poslancev, 91 jih je bilo proti in 46 vzdržanih, so danes sporočili iz parlamenta.

V parlamentu ob tem izpostavljajo, da bo potrdilo brezplačno in ga bodo morale priznavati vse države članice. Imetnikom potrdila ne bodo mogle naložiti dodatnih omejitev pri potovanjih, kot sta npr. karantena ali dodatno testiranje, razen če bi bilo to upravičeno in sorazmerno z vidika zaščite javnega zdravja.

Poleg tega da bo samo potrdilo brezplačno, mora biti cenovno in tudi sicer dostopno tudi testiranje na okužbo z novim koronavirusom, še poudarjajo v parlamentu. V ta namen bo za nabavo testov državam članicam iz sredstev EU namenjenih dodatnih 100 milijonov evrov.

Evropski poslanci so se v torkovi razpravi na to temo strinjali, da bo skupno potrdilo omogočilo odpravo omejitev, uvedenih v boju s pandemijo, in s tem vrnitev v normalno življenje. Predvsem bo državljanom olajšalo potovanja to poletje.

Potrdilo – opremljeno s QR kodo v papirni ali digitalni obliki – bo začelo veljati 1. julija in bo v veljavi 12 mesecev. Pravico do njegove pridobitve bo imel vsak, ki je bil cepljen, ima nedaven negativen test ali je prebolel covid-19. V praksi se bodo tako izdajala tri različna potrdila.

Potrdila o cepljenju bodo morale priznavati vse države članice unije, če gre za cepiva, odobrena s strani Evropske zdravstvene agencije (Ema). V primeru drugih cepiv, dovoljenih s strani organov posameznih držav ali Svetovne zdravstvene organizacije(WHO), bo odločitev o priznavanju v rokah posameznih držav članic.

Visoko na dnevnem redu pogajanj med Svetom EU in parlamentom je bilo tudi vprašanje varstva podatkov, okoli katerega so se porajali številni pomisleki. V ta namen je bil dosežen dogovor, da morajo biti vsi osebni podatki obdelovani v skladu z uredbo EU o varstvu podatkov in se ne bodo posredovali oziroma hranili v drugi državi, saj to ni potrebno za preverjanje digitalnega podpisa.

Čeprav naj bi evropska digitalna covidna potrdila olajšala prosto gibanje znotraj EU, pa ne bodo in ne smejo biti pogoj za prosto gibanje, ki je temeljna pravica v EU, ter ne bodo veljala kot potovalni dokument.

Evropski parlament je s tokratnim glasovanjem svoje delo pri potrjevanju potrdila zaključil, zdaj pa je na vrsti še Svet EU, ki ga sestavljajo države članice, da mu prižge končno zeleno luč. Po objavi v uradnem listu bo nato 1. julija začel veljati.

