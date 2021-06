V avtomobilu, parkiranem na soncu, umrl otrok

Otroka so našli mrtvega popoldne, ko je temperatura v Kninu dosegla skoraj 30 stopinj Celzija, kar pomeni, da je bilo lahko v avtomobilu okoli 56 stopinj

Fotografija je simbolična

© pxhere.com

V parkiranem avtomobilu v Kninu je v torek umrl petletni otrok, ki ga je oče pustil v vozilu, potem ko se je v jutranjih urah pripeljal v službo. Otroka so našli mrtvega popoldne, ko je temperatura v Kninu dosegla skoraj 30 stopinj Celzija. Mestna uprava Knina je napovedala, da bodo zaradi tragedije razglasili dan žalovanja.

Hrvaški mediji so poročali, da je oče profesionalni vojak, ki je delal v kninski vojašnici. Vsak dan je peljal otroka v vrtec. V torek naj bi na poti v vrtec prejel nujni klic iz službe. Ni jasno, zakaj in kako je lahko pozabil na otroka ter ga ni odpeljal v vrtec, temveč se je nemudoma napotil v vojašnico, danes piše Jutarnji list.

Avtomobil je pustil na parkirišču nasproti vojašnice. Zagrebški časnik ugiba, da je otrok verjetno zaspal na svojem sedežu, ker je bilo še zgodaj zjutraj. Oče se ni spomnil, da bi bilo kaj narobe, dokler okoli 15. ure ni prejel klica soproge, ki je vprašala, zakaj sina ni v vrtcu. Potem je dojel, kaj se je zgodilo, a je bilo prepozno, saj je v avtomobilu našel mrtvega otroka.

Zakaj je visoka temperatura v notranjosti tako nevarna za otroke? "Ljudje svojo temperaturo uravnavamo prek kože – pri visokih temperaturah se odprejo kožne pore, iz katerih se izloča tekočina, ki s hlapenjem znižuje temperaturo na koži. Za učinkovito potenje človeško telo rabi tekočino, pa tudi kisik; srce mora ob potenju namreč delovati močneje. Brez zadostne količine tekočine in kisika, ki preprečujeta dvig temperature, se telesna temperatura telesa hitro dvigne, odvajanje toplote pa se ustavi. Že telesna temperatura 42 stopinj Celzija je dovolj, da pride do vročinskega šoka oziroma do toplotnega udara, ki vodi v odpoved mnogih telesnih organov in v smrt," navaja AMZS.

© Liliput Lounge / AMZS

"To je zlasti nevarno za otroke, ki imajo manjšo površino kože glede na prostornino telesa in zato niso sposobni odvajati odvečne toplote tako učinkovito kot odrasli," še navaja AMZS.

O tem, kako vroče je v avtu, ki stoji na soncu, odloči že barva avtomobila; temen oziroma črn avto se segreje precej bolj in precej hitreje kot svetel oziroma bel avto. V številkah to pomeni, da se pri zunanji temperaturi 25 stopinj Celzija streha avtomobila bele barve po 60 minutah obsevanja segreje na nekaj več kot 60 stopinj Celzija, streha črnega avtomobila pa na 80 stopinj Celzija, pišejo na AMZS.

Razgreti avtomobili pa so lahko usodni tudi za živali.