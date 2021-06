Vodje nadzornih institucij v državi opozarjajo na politične pritiske in napade

"Treba je umiriti razmere in zagotavljati spoštovanje do institucij, ki predstavljajo imunski sitem države," so zapisali v izjavi

Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča RS

© Uroš Abram

Vodje več državnih organov so se v izjavi, ki jo je koordiniral predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, izrekli proti pritiskom politike nad neodvisne državne nadzorne institucije in proti napadom preko medijev in socialnih omrežij.

"Predstojniki neodvisnih institucij z veliko zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se v zadnjem obdobju na naše institucije izvajajo ponavljajoči se pritiski politike, ki se odražajo v neposrednih ter pogosto koordiniranih napadih preko medijev in socialnih omrežij," je navedeno v izjavi, ki jo je objavil portal Siol.

Kot navajajo v izjavi, je mogoče opaziti številne poskuse rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in rušijo dolgo grajen ugled.

"Nadzorniki oblasti pomenijo trdno in močno državo, kar je osnova za zagotavljanje uspešnega družbenega razvoja in mora biti v interesu vseh, predvsem pa je odgovornost politikov, da slednje ščitijo kot ključne gradnike pravnega reda. Politika ustavnih pravic in samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki bdimo nad njimi, ne more in ne sme dojemati kot nujno zlo, ampak kot civilizacijsko pridobitev. Nedostojne, nekorektne, interesno motivirane in predvsem neutemeljene kritike lahko zamajajo temelje demokracije, kar je skrajno nevarno početje z negativnimi dolgoročnimi učinki," je zapisano v izjavi.

Ob prihajajoči obletnici dneva državnosti zato javno pozivajo celoten politični prostor, da sledi že doseženim vrednotam in težnjam k razvoju demokracije v Sloveniji. "Treba je umiriti razmere in zagotavljati spoštovanje do institucij, ki predstavljajo imunski sitem države," so navedli.

Izjavo so po besedah Vesela v redni komunikaciji s kolegi usklajevali predstavniki računskega sodišča, informacijskega pooblaščenca, komisije za preprečevanje korupcije, varuha človekovih pravic in drugi. Ustavno sodišče pa je pristop k taki izjavi zavrnilo, je Siolove navedbe potrdil Vesel.

Vesel je za STA dejal, da so ti pritiski na nadzorne institucije strahotni.