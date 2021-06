Biden preklical Trumpov ukaz za prepoved TikToka in WeChata

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je prepoved uvedel z utemeljitvijo, da sta aplikaciji grožnja za nacionalno varnost ZDA

Joe Biden / Donald Trump

© Gage Skidmore / Shealah Craighead

Bela hiša je sporočila, da je predsednik ZDA Joe Biden preklical izvršni ukaz svojega predhodnika Donalda Trumpa o prepovedi mobilnih aplikacij TikTok in WeChat, ki sta v kitajski lasti. Trump je prepoved uvedel z utemeljitvijo, da sta med mladimi in sicer popularni aplikaciji grožnja za nacionalno varnost ZDA.

Bidnova vlada bo namesto prepovedi izvedla temeljito analizo morebitnih tveganj spletnih aplikacij pod nadzorom tujih držav na osnovi kriterijev in dokazov.

Bidnova vlada bo seveda ugotavljala, ali so določene aplikacije morda grožnja za nacionalno varnost ZDA in Američane, vključno z aplikacijami, ki so v lasti, pod nadzorom ali pod upravo oseb, ki podpirajo vojaške ali obveščevalne aktivnosti tujih nasprotnikov, zbirajo občutljive osebne podatke in so vpletene v škodljive spletne aktivnosti.

Ministrstvo za trgovino in druge zvezne agencije bodo razvili navodila za zaščito občutljivih osebnih podatkov, da se zaščitijo pred zlorabami.

TikTok ima v ZDA več kot 100 milijonov uporabnikov, Trump pa ga je prepovedal, potem ko so ga spravili v zadrego z naročili vstopnic za njegovo prvo politično zborovanje v času pandemije novega koronavirusa v Oklahomi.

Mladi Trumpovi nasprotniki so zagnali kampanjo naročanja vstopnic in Trumpovi sodelavci so trdili, da želi na zborovanje priti milijon ljudi, na koncu pa jih je prišlo 6000.

Trump je v sredo ob novici iz Bele hiše izjavil, da mu je zelo žal, da ni prepovedal tudi Twitterja, ki mu je blokiral račun zaradi nevarnosti spodbujanja nasilja po napadu njegovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja.

