Slovenci in Slovenke dosegamo vse bolj častitljivo starost. Tako naj bi pri nas živelo okoli 300 ljudi, starih sto ali več let. Pričakovana življenjska doba se zadnjih 30 let daljša; povprečen Slovenec bo dočakal okoli 80 let. Med najstarejšimi je tržaški pisatelj Boris Pahor, ki je za STA razkril nekaj skrivnosti dolgega življenja.

V Sloveniji naj bi trenutno živelo 281 ljudi, starih sto ali več let, med njimi 51 moških in 230 žensk. Med najstarejšimi živečimi Slovenci je s 107 leti pisatelj Boris Pahor, rojen leta 1913, sicer eden najbolj prevajanih slovenskih avtorjev.

Preživel je špansko gripo, pet koncentracijskih taborišč in tuberkulozo, za STA pa je povedal, da dvakrat dnevno jemlje zdravila, s katerimi bo premagal tudi novi koronavirus. Pahor je vse življenje jedel malo mesa in malo maščobe, njegova hrana je le malo zabeljena, krompir v solati pa tudi ne sme plavati v olju, je dejal. Med skrivnostmi dolgega življenja je omenil tudi domačo juho in mineštro, pa tudi četrt kozarčka dobrega domačega likerja.

Med najstarejšimi živečimi Slovenkami pa je Matilda Bračun, prav tako rojena leta 1913, ki je med drugim preživela tudi koronavirus. Imena Matilda ne mara, zato jo kličejo Tilka, so za STA pojasnili v Centru starejših Horjul. Na vprašanje, kaj je skrivnost dolgega življenja, je odgovorila, da je pomembna zmernost pri vsem, predvsem pri hrani: "Malo kruha in moke, pa veliko zelenjave, solate."

"Pomembna je tudi delavnost in pridnost. Pa poštenje - da ne živiš s slabo vestjo na puklu. Ne se prepirati s sosedi; z vsemi ljudmi je treba biti spoštljiv in živeti v dobrih odnosih, da se grdo ne gledamo. Spori človeku poberejo veliko moči," je zaključila 107-letnica. Delovna terapevtka Emanuela Grom je dodala, da gospa Tilka vsak dan telovadi in se udeležuje ostalih aktivnosti v centru, kar pripomore, da ostaja čila, zdrava in pozitivna.

Najstarejši moški prebivalec Slovenije vseh časov je bil nekdanji miličnik Nikolaj Dragoš (1907-2018), ki je dočakal 110 let in 216 dni. Še malo pred smrtjo je pisal pesmi, poleg tega je v 100. letu napisal avtobiografijo. Bil je eden od le treh superstoletnikov v slovenski zgodovini. Poleg njega sta superstoletnici oziroma sta starost 110 let dosegli še Marija Vencelj Maggi (1905-2016) in Katarina Marinič (1899-2010), ki je kot najstarejša Slovenka vseh časov umrla v starosti 110 let in 307 dni.

Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je povprečna starost Slovencev 42,2 leta, povprečna starost Slovenk pa 45,1 leta. Dečki, ki so se v 2019 rodili v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakali starost 78,5 leta, deklice pa lahko pričakujejo 84,2 leta življenja. Pričakovana življenjska doba se je v zadnjih treh desetletjih za moške zvišala za dobrih devet let, za ženske pa za sedem let.

Slovenija je tudi tretja država na svetu po najmanjši umrljivosti dojenčkov - leta 2019 je bilo število umrlih na 1000 živorojenih 2,1. Nižjo stopnjo umrljivosti sta imela le San Marino in Islandija.