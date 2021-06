»EU bo podprla vsa prizadevanja za to, da se izve resnica o začetku pandemije«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta pred vrhom skupine G7 v Cornwallu odločno podprla preiskavo izvora novega koronavirusa. Zatrdila sta, da bo unija podprla vsa prizadevanja za to, da se izve resnica o začetku pandemije.

"Svet mora vedeti, kaj točno se je zgodilo, da se bomo naučili naukov. Podprli bomo vsa prizadevanja za to, da se zagotovi preglednost in izve resnica," je poudaril Michel v odgovoru na vprašanje, ali se bo EU pridružila pozivom k preiskavi izvora novega koronavirusa.

Tudi von der Leyen je izpostavila, da je preiskava izvora novega koronavirusa izjemno pomembna. "Vedeti moramo, od kod je prišla ta strašna globalna pandemija," je dejala na novinarski konferenci v Bruslju pred vrhom G7.

Predsednica komisije je ob tem spomnila na to, kako pomembni so bili nauki finančne krize, ki je izbruhnila leta 2008. Ker je EU tedanjo krizo dobro analizirala in razvila ustrezna orodja, je bil odziv na sedanjo zdravstveno krizo hitrejši. Enako je treba storiti sedaj in zagotoviti, da se takšna kriza nikdar več ne ponovi, je pojasnila.

Za to pa je po besedah von der Leyen ključno preiskovalcem zagotoviti popoln dostop do vseh informacij, ki so pomembne za to, da se ugotovi izvor pandemije in da se zagotovi jasna slika o začetku pandemije.

Michel in von der Leyen sta danes v Bruslju na skupni novinarski konferenci predstavila stališča EU pred vrhom G7, ki bo od petka do nedelje v britanskem Cornwallu. Izpostavila sta pomen mednarodne ureditve na temelju skupnih pravil in obrambe temeljnih vrednot EU.

