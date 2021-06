Kako sem izgubil obraz

Ameriško podjetje Clearview AI izrablja naše zasebne fotografije na spletu za globalno prepoznavo obraza. Kako bi zaustavili vohljača? Novinar Patrick Beuth opisuje svoje izkušnje.

Prepoznava obraza kot tehnika nadzora je marsikje po svetu že zdavnaj uveljavljena. Na Kitajskem in v Rusiji si organi državne varnosti prizadevajo upravičiti svoje ravnanje, na Zahodu pa še danes ne obstaja niti družbeni dogovor o tem, ali in kdaj koristi presegajo škodo.

Podjetja, kot je Clearview AI, skrivaj zbrane fotografije z družbenih omrežij izrabljajo za prepoznavanje obraza in identifikacijo oseb. Takšne programe uporabljajo oblasti in policija po vsem svetu. Kako izvedeti, ali katera od podatkovnih zbirk hrani gradivo o vas, in kako ga odstraniti?