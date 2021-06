Patriotizem kot alibi

V vzporedni resničnosti sedanje slovenske vlade je patriotizem predvsem prikladno orodje za preusmerjanje pozornosti

Dalajlama osamosvojitve

Vse od antike so slogani zvesti spremljevalci javnega življenja. Srečamo jih namreč v oglaševanju, vojaški propagandi, vzgoji in izobraževanju, športu itn. Veni, vidi, vici Julija Cezarja, Just do it blagovne znamke Nike ali pa olimpijsko geslo Hitreje, višje, močneje so samo nekateri izmed najbolj prepoznavnih. Svoje slogane imajo tudi različna družbena gibanja. »Generacija 68« je za svoje privzela geslo ameriškega psihologa Timothyja Learyja »Turn on, tune in, drop out«. Z njim je Leary generacijo 68 pozval k odklopu od takratnega establišmenta in vzpostavitvi alternativnega družbenega reda.