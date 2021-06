Govoriti moramo o nadzoru

Poplava javnih naročil bo povečala korupcijska tveganja

Čeprav je ugledni bruseljski »think tank« Bruegel ta teden popravil podatke za slovenski Načrt za okrevanje in odpornost ter v poročilu zvišal deleža zelenih in digitalnih naložb na vladne uradne navedbe (43,45 oziroma 20,05 odstotka), je minister Zvone Černač napako razglasil za zaroto stranke SD in novinarja Dela. Pri Brueglu so bili presenečeni nad odmevnostjo napake, eksotičnih notranjepolitičnih interpretacij jim nismo pojasnjevali. A tudi Brueglova analiza »pravih« podatkov kaže posebnosti slovenskega načrta. Slovenija je denimo edina država, v kateri niso prepoznali niti enega projekta »zgolj« zelenega prehoda, vsi priglašeni »zeleni« projekti so hibridni in prvenstveno zasledujejo druge cilje.

Načrt za okrevanje in odpornost, ki predvideva izpeljavo za 2,5 milijarde evrov projektov do leta 2026, bo v naslednjih letih sprožil ogromno javnih naročil, zlasti na področjih gradenj, informacijske tehnologije in tudi svetovalnih storitev. Čeprav to prinaša korupcijska tveganja, v Sloveniji razprava o vzpostavitvi učinkovitega nadzora porabe sredstev načrta ne teče. Nasprotno, vlada skuša na več področjih ošibiti varovalke – med drugim v zakonu o javnem naročanju, vodilne neodvisne državne nadzorne institucije pa vse glasneje opozarjajo na nedopustne pritiske.