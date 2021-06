Zaradi ravnanj vlade Slovenija zelo v slabi luči

Dr. Klemen Grošelj, evropski poslanec Renew Europe/ LMŠ, o slovenskem oviranju imenovanja delegiranih tožilcev v urad evropskega tožilca

»Poraba sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF) zahteva, glede na to, da gre za denar vseh nas, najvišjo raven transparentnosti in nadzora ter inkluzivnost različnih akterjev na nacionalni in nižjih ravneh. V naši politični skupini Renew Europe/LMŠ, in tudi osebno, se zavzemamo za delovanje urada evropskega tožilca ter za okrepitev pristojnosti drugih evropskih nadzornih institucij, zlasti Evropskega urada proti goljufijam (OLAF) in Evropskega računskega sodišča (ECA). Tu premišljeno zavlačevanje imenovanj delegiranih tožilcev s strani aktualne vlade meče na Slovenijo zelo slabo luč, saj jasno kaže, da se Slovenija kot bodoča država predsedujoča Svetu EU ne zavzema za večji in neodvisni nadzor nad porabo evropskih sredstev. V luči sredstev RRF pa vzbuja dvome o namerah glede porabe teh sredstev. Zaradi vsega navedenega in spornih praks v nekaterih državah članicah, npr. Madžarski, v naši politični skupini nedvoumno zagovarjamo tudi popolno skladnost pogoja spoštovanja vladavine prava z dostopom do evropskih sredstev, tudi v okviru RRF.«