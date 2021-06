Gorivo bomo kupovali pri madžarskem OMV

Zsolt Hernadi

Madžarska skupina MOL je ta teden z avstrijsko energetsko družbo OMV podpisala pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija, v kateri že ima 7,75-odstotni delež.

Celotna operacija bo MOL stala 346 milijonov evrov, končana naj bi bila prihodnje leto, ko naj bi jo odobrili organi za varstvo konkurence. MOL ima zdaj v Sloveniji 53 bencinskih servisov (od tega pet pod znamko Ina), z nakupom pa jih bo dobil še 120. Kljub temu nakupu bo največjo prodajno mrežo ohranil Petrol, ki je konec marca letos imel po državi skupaj 318 bencinskih servisov.

Dogovor o nakupu OMV Slovenija je v skladu s posodobljeno dolgoročno strategijo madžarske skupine MOL pod imenom Shape tomorrow 2030+. Družba OMV Slovenija je zadnja leta pred epidemijo na leto imela več kot 800 milijonov evrov prihodkov in več kot 20 milijonov čistega dobička (lani so se zaradi epidemije prihodki zmanjšali na 525 milijonov in dobiček na 7,7 milijona evrov).

Nesporno gre torej za novo pomembno madžarsko naložbo v Sloveniji. Pred slabima dvema tednoma pa je madžarska bančna velikanka OTP, ki je že lastnica banke SKB, podpisala pogodbo o nakupu mariborske banke NKBM. NKBM je bila po osamosvojitvi za NLB druga najmočnejša državna banka, ki je po sanaciji 2013/14 pristala v solastništvu ameriškega sklada Apollo in EBRD. Madžarski prevzem NKBM naj bi se končal prihodnje leto in s tem naj bi nastala nova največja bančna skupina v državi: paradno NLB bo nadomestila madžarska skupina, v kateri bosta združeni NKBM (ta je že lani kupila in si priključila Abanko) in SKB.

Ali bo Banka Slovenije imela kakšen zadržek, še ni jasno. Omenjeni banki bosta nadzorovali skoraj 30 odstotkov bančnega trga v Sloveniji, delež NLB je le slaba četrtina.

Seznam madžarskih naložb je zlasti po zadnjih dveh letih še daljši. Madžari so postali lastniki Term Lendava, ravno banka OTP naj bi bila akter največjega gradbenega projekta v Ljubljani, gradnje potniškega središča Emonika, prizadeva si za sodelovanje pri gradnji drugega tira. Vlada premiera Viktorja Orbána je zlasti v zadnjih petih letih izrazito okrepila financiranje dejavnosti madžarske narodne manjšine v sosednjih državah, tudi v Sloveniji; ekipa novinarjev Oštro je februarja letos poročala o 17,4 milijona evrov za lendavsko nogometno društvo, manjšinske dejavnosti in traktor. Posebno poglavje so mediji; v madžarski lasti je Planet TV, madžarske družbe iz Orbánovega kroga pa so solastnice »medijskih« družb iz orbite vladne stranke SDS Janeza Janše, denimo podjetja Nova hiša, ki je izdajatelj portala Nova24tv.si.

Uradne podatke o neposrednih naložbah v Sloveniji, iz katerih bo mogoče razbrati tudi usmeritev Madžarske, bo Banka Slovenije objavila konec meseca, da bi spodbudili kakšno širšo razpravo z učinkom, pa pod sedanjo vlado ni pričakovati.