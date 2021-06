Smo socialisti, kar pomeni, da želimo odnos med družbo in kapitalom obrniti

Ne, Levica ne bo razlaščala podjetnikov in kmetov

Kot veste, SDS in NSi poskušata razglasiti Levico za protiustavno. To počnejo zato, ker smo jim trn v peti. A ker nas je težko diskreditirati, ker v našem delovanju ne morejo najti nobenega primera korupcije, političnega kadrovanja in podobno, posušajo ljudi odvrniti od nas s strašenjem, da bomo "vse razlastili". "Pripravite se, prihaja Levica, razlastila bo kmete", je v ponedeljek na POP TV grmel Jožef Horvat (NSi).

Posnetek te oddaje si lahko v celoti ogledate na tej spletni povezavi, saj se lepo pokaže, kdo je v tej zgodbi zares skrajen. Ob Horvatu sta bila z mano v oddaji še Branko Grims (SDS) in Jerca Korče (LMŠ).

Voditelj Uroš Slak in gostje v oddaji, ki jo v javnem zapisu omenja Luka Mesec

Ker pa na TV soočenjih ni prostora za vsebinske opredelitve, tukaj dodajam kratko pojasnilo našega odnosa do glavne točke spora ‒ zasebne lastnine:

Levica se ne zavzema za odpravo zasebne lastnine in ne bo razlaščala kmetov in podjetnikov. Tega ni v nobenem programu in kdor tako bere, bere zlonamerno.

Ne sprejemamo pa, da se v imenu "svetosti" pravice do lastnine tepta pravice delavcev ali uničuje okolje, kar se pri nas redno dogaja ‒ od zastrupljanja prebivalcev Anhovega do izkoriščanja delavcev na tisoč in en način. To pa je protiustavno ‒ lastnina mora po naši ustavi opravljati tako gospodarsko kot tudi ekološko in socialno funkcijo (67. člen ustave).

V kapitalizmu je kapital tisti, ki narekuje življenje in usmerja družbo, v socializmu mora biti obratno ‒ potrebe ljudi in okolja morajo biti nad kapitalom.

Jasno smo za to, da je infrastruktura (šolstvo, zdravstvo, železnice, ceste, razvojno bančništvo) v javni lasti, saj lahko država le tako opravlja svoje socialne in razvojne naloge. In ja, smo za širitev teh nalog ‒ npr. nujno potrebujemo obsežen javni stanovanjski program in program oskrbe starejših, če hočemo zagotoviti dostopna stanovanja in varno starost.

Nismo proti podjetnikom ali podjetništvu, smo za vse, ki ustvarjajo, delavce in podjetnike, smo pa proti rentnikom - tistim, ki živijo od dela drugih.

Luka Mesec v oddaji 24ur zvečer

Da, naš cilj je emancipacija delavstva, kar pomeni, da smo ostro proti razraščanju prekarnosti in izkoriščanju. Delavce, zaposlene, želimo vključevati v nadzor in odločanje v podjetjih, kar veleva tudi 75. člen slovenske ustave. In da, poskušali bomo zopet zagnati kooperative, zadružništvo. Tretnuno pripravljamo zakon, po katerem bi zaposleni v malih in srednjih podjetjih, kjer gre lastnik v pokoj, lahko ustanovili zadrugo in podjetje naprej vodili demokratično. Na ta način bomo konec koncev dobivali odgovorne lokalne lastnike, ki za razliko od raznih skladov tveganega kapitala na prvo mesto postavljajo delovna mesta, plače in potrebe lokalnega okolja.

In da, smo socialisti, kar pomeni, da želimo odnos med družbo in kapitalom obrniti. V kapitalizmu je kapital tisti, ki narekuje življenje in usmerja družbo, v socializmu mora biti obratno ‒ potrebe ljudi in okolja morajo biti nad kapitalom.

**Zapis je bil najprej objavljen na Facebook strani avtorja**