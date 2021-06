Kučan: »V mojem dokumentu ni niti besede o spreminjanju meja«

"Dokument je že bil objavljen v knjigi Boža Repeta, se pravi ni nobena tajnost," je poudaril Milan Kučan, nekdanji predsednik republike, in dodal, da želi predsednik vlade Janez Janša s tem preusmerjati pozornost

Nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan je v izjavi za STA potezo vlade, da z njegovega poročila o možnem nadaljnjem razvoju dogodkov v BiH iz leta 2011 umakne oznako zaupnosti, označil za potezo preusmerjanja pozornosti z očitkov, da je premier Janez Janša širil non-paper o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu.

"Sklep vlade, s katerim je z dokumenta umaknila oznako zaupnosti, razumem kot preusmerjanje pozornosti z očitkov predsedniku vlade, da je razširjal nek non-paper o spreminjanju meja v Jugovzhodni Evropi," je dejal Kučan.

"Dokument je že bil objavljen v knjigi Boža Repeta, se pravi ni nobena tajnost," je za STA še poudaril bivši slovenski predsednik. Prepis dokumenta z datumom 2. februar 2011 je objavljen v Kučanovi biografiji Prvi predsednik, ki jo je napisal Repe in je izšla leta 2015, in sicer na straneh od 560 do 574.

Po drugi strani je vlada na četrtkovi seji umaknila oznako zaupnosti z dokumenta s številko Z-103-34/2010 z datumom 26. januar 2011, za katerega na vladi pravijo, da gre za dokument, ki ga je Kučan takrat v vlogi posebnega poročevalca za BiH pripravil za tedanjega predsednika vlade Boruta Pahorja. Ali gre za isti dokument, ni jasno; STA namreč na zaprosilo vladi o posredovanju tega dokumenta še ni dobila odgovora.

Vlada je kasneje tudi objavila dokument ob sporočilu za javnost po četrtkovi redni seji, ki ga je glede na podatke spletne strani nazadnje posodobila danes. Pri objavljenemu dokumentu gre očitno za isto poročilo, ki je bilo že objavljeno v Kučanovi biografiji iz leta 2015. Razvidno je tudi, da ne gre za non-paper, ki ga je aprila objavil portal Necenzurirano, ki med rešitvami za razmere na Zahodnem Balkanu navaja spremembe meja.

Kot je za STA še pojasnil Kučan, je to poročilo tedaj pripravil za Pahorja, ki naj bi o problemu BiH govoril na zasedanju Evropskega sveta. "Pripravljeno je bilo z mojimi pogledi na probleme, s katerimi živi BiH. Staro je deset let. V njem govorim predvsem o tem, da bi se morala EU v veliko večji meri zavzeti za BiH, ki je, kot sem jaz napisal, nefunkcionalna država, jo najprej usposobiti, da bi potem lahko bila sposobna za pogajanja o izpolnjevanju pogojev za vstop v EU," je povedal Kučan.

Dejal je tudi, da njegovega poročila nikakor ni mogoče primerjati s spornim non-paperjem, ki naj bi govoril o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu in se ga je prijel naziv slovenski, ker naj bi ga glede na poročanja določenih medijev pomagal širiti slovenski premier Janša, ki to sicer zanika.

"V tem mojem dokumentu ni niti besede o spreminjanju meja," je poudaril. "Kolikor sem jaz razumel, sporni non-paper govori o spreminjanju meja. Moje poročilo o tem ne govori," je pojasnil.

"In ne mislim, da gre za poskus poistovetiti moje poročilo s tem non-paperjem. To preprosto ne gre in tega se tudi ne da narediti. Gre pa za preusmeritev pozornosti, v to sem trdno prepričan. In s tem razprava o obstoju tega non-paperja ne more biti končana," je dejal Kučan.

Izrazil je sicer razočaranje, da je škandal z non-paperjem škodoval ugledu Slovenije. "Vsekakor ta zaplet ugledu Slovenije ne koristi. In tudi ne vem, zakaj je treba manipulirati s takšnimi stvarmi, ki zadevajo ugled države in ki pravzaprav s samo vlogo države nimajo nobene zveze," je še dodal Kučan.

Predsednik republike Borut Pahor meni, da bi moralo poročilo nekdanjega predsednika Milana Kučana o BiH iz leta 2011 ostati zaupno. "To poročilo ni namenjeno javnosti, namenjeno je političnim odločevalcem in menim, da bi moralo pri tem ostati," je sklenil.