»Smo v resni nevarnosti, da izgubimo generacijo talentov«

Elton John opozarja na izgubljeno generacijo v britanski glasbeni industriji, ki zaradi omejitev po brexitu težje gostuj v Evropski uniji

Elton John

© Flickr / Sanja Frkovic

Elton John opozarja na izgubljeno generacijo v britanski glasbeni industriji, ki zaradi omejitev po brexitu težje gostujejo v Evropski uniji. Bil je med več kot 100 podpisniki odprtega pisma, ki so ga glasbeni zvezdniki, med katerimi sta tudi Ed Sheeran in Roger Waters iz skupine Pink Floyd, odposlali januarja.

V pismu so kritizirali dogovor o brexitu. Sporazum med Veliko Britanijo in EU, ki se je začel v začetku leta, britanskim glasbenikom namreč ne zagotavlja več brezvizumskega potovanja na celini, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Novi in uveljavljajoči umetniki zaradi previsokih stroškov vizumov in drugih dovoljenj ne bodo mogli prosto potovati po Evropi, kar je bistveni del njihovega učenja in razvoja."



Elton John,

glasbenik

"Odkrito povedano smo trenutno v resni nevarnosti, da izgubimo generacijo talentov zaradi zevajočih lukenj v vladnem poslovnem dogovoru," je na svojem Instagram profilu zapisal 74-letni rock pevec, ki je razkril, da se je z namenom razpravljanja o tem vprašanju prejšnji mesec sestal z ministrom programa brexit Davidom Frostom.

"Novi in uveljavljajoči umetniki zaradi previsokih stroškov vizumov in drugih dovoljenj ne bodo mogli prosto potovati po Evropi, kar je bistveni del njihovega učenja in razvoja," je še zapisal in dodal, da se vlada za nastalo katastrofo ne zmeni.