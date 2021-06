Evropska agencija za zdravila zatrjuje, da koristi AstraZenece pretehtajo tveganja

Vodja strategije za cepljenje Marco Cavaleri je dejal, da so bile njegove besede v intervjuju za časnik La Stampa napačno interpretirane

© pixabay.com

Evropska agencija za zdravila (Ema) in njen vodja strategije za cepljenje Marco Cavaleri, sta po intervjuju v nedeljski La Stampi poudarila, da koristi cepiva proti covidu-19 AstraZenece pretehtajo tveganja pri vse starostnih skupinah, zlasti pa pri starejših od 60 let. Cavaleri trdi, da so bile njegove besede za časnik napačno interpretirane.

Glede na prvotno poročanje italijanskega časnika naj bi Cavaleri dejal, da bi se morda morale države v luči tveganja za nastanek redke oblike krvnih strdkov in ob dostopnosti drugih cepiv izogibati cepljenju z AstraZeneco tako pri mlajših kot tudi pri starejših od 60 let.

"Žal moje besede v nedavnem intervjuju za La Stampo niso bile pravilno interpretirane," je nato dejal v kasnejši izjavi za agencijo Reuters. Cepivo AstraZenece ohranja "ugoden profil koristi in tveganj pri vseh starostih, še posebej pa pri starejših od 60 let", je dejal.

Tudi Ema je po objavi intervjuja na Twitterju objavila kratko izjavo, češ da krožijo napačne informacije. "Situacija je taka: razmerje koristi in tveganj cepiva proti covidu-19 AstraZenece je pozitivno in cepivo ostaja odobreno za vse populacije," so zapisali.

Kot navaja Reuters, je v nedeljo zvečer naslov članka spremenila tudi La Stampa in dodala pojasnila z naknadnimi komentarji Cavalerija.

Ta je sicer v pogovoru za časnik še predlagal, da bi cepivo podjetja Johnson & Johnson uporabljali za starejše od 60 let.

Kot navaja Reuters, je v nedeljo zvečer naslov članka spremenila tudi La Stampa in dodala pojasnila z naknadnimi komentarji Cavalerija.

Obe cepivi sta v Evropski uniji odobreni za vse starejše od 18 let, vendar se soočata s kritikami zaradi poročil o sicer zelo redkih krvnih strdkih kot stranskem učinku, ki so se pojavljali pri mlajših ljudeh.

Zaradi tega je v nekaterih državah cepljenje z njima omejeno na starejše ljudi. Med drugim je tudi Italija po smrti 18-letnice, ki je umrla po cepljenju z AstraZeneco, v petek sporočila, da bodo z AstraZeneco cepili le še starejše od 60 let.

Poleg cepiv AstraZenece in Johnson & Johnson, ki sta vektorski cepivi, sta v EU odobreni še cepivi Pfizerja in Moderne, ki temeljita na informacijski tehnologiji mRNK.